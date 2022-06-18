Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны 👍 Евродесант в Киеве: итоги
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Жданов объяснил, что Крымский мост должен быть разрушен не только из-за мести россиянам

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 июня, 20:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Военный эксперт заявил, что обязана сделать наша страна
Олег Жданов заявил, что Украина как минимум должна нарушить дорожное полотно и разбомбить железнодорожное на Крымском мосту.
Олег Жданов заявил, что Украина как минимум должна нарушить дорожное полотно и разбомбить железнодорожное на Крымском мосту. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Не так давно генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для украинских военных. Среди прочего он отметил, что это "основная кишка" подтягивания резервов России, поэтому как только она обрежется, в РФ начнется настоящая паника.

Военный эксперт Олег Жданов и российский юрист Марк Фейгин обсудили эту тему в эфире "Фейгин LIVE".

Реклама

"Карфаген должен быть разрушен"

Среди прочего Марк Фейгин заявил, что уничтожение Крымского моста будет не просто символическим актом уничтожения того, что Москва после оккупации Крым в 2014 году создала, а очень тяжелым ударом. По его мнению, если мост развалят, то это будет воспринято как откат "куда-то далеко-далеко назад".

"Т.е. ради чего все?" – вот эта мысль должна как-то "присесть" в головы обывателей – они, конечно, бессловесны в РФ, но моральное уязвление будет огромным. Но еще это и артерия, которая позволяет снабжать необходимыми вооружениями, пополнять ресурсы и т.д.", – рассказал юрист.

В свою очередь Олег Жданов отметил, что вывести из строя мост Украина обязана:

"Я бы сказал так: "Карфаген должен быть разрушен", потому что вся страна настаивает на том, что мост нужно развалить. Я считаю, что, возможно, у нас сил и средств не хватит для того, чтобы его развалить, но вывести его из строя как мост – т.е. нарушить дорожное полотно и разбомбить железнодорожное – мы просто обязаны".

Кроме этого, он заявил, что сегодня "взрывать Чонгар, возможно, с военной точки зрения не имеет смысла":

Реклама

"Почему? Мы же собираемся Крым освобождать – в том числе возможен вариант освобождения Крыма военным путем. Мне говорили, что в районе Джанкоя можно – то же самое, нам нужно будет продвигаться по Крыму. А вот именно Крымский мост – это именно артерия снабжения. И от работы Крымского моста зависит насыщение самого Крыма войсками. Дело в том, что на сегодняшний день прямой железной дороги – допустим, от Бердянска и Мариуполя на Ростов, – не существует. Им нужно идти в объезд".

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинская разведка получила подробную техническую документацию Крымского моста. В ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина заявляют о "гарантированной" безопасности моста.

Также российский пропагандист Владимир Соловьев снова нервничает. На этот раз причиной его панической атаки стал Крымский мост. Вероятно, он нервничает из-за "хлопков", которые в последнее время раздаются на территории России.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:30 18 июня
1
Личный состав 33350
Личный состав
2
Танки 1465
Танки
3
ББМ 3573
ББМ
4
Артиллерия 739
Артиллерия
5
Средства ПВО 98
Средства ПВО
6
РСЗО 233
РСЗО
7
Самолеты 216
Самолеты
8
Вертолеты 180
Вертолеты
9
БПЛА 594
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2513
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Англичанин отдал жизнь за Украину... Джордан Гетли – бывший британский военный, доброволец, инструктор бойцов ВСУ. В марте покинул армию Великобритании и отправился защищать Украину. Погиб на передовой во время обороны Северодонецка от российских оккупантов. Джордан - второй британец, отдавший жизнь на этой войне. Ему было 24 года.

История героя
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Непокоренные
Сергей Чорнобривец – парамедик экстренной медицинской помощи из Мариуполя, который 22 дня подряд (с короткими перерывами на сон) спасал жизни людей. Сотни раненых мариупольцев выжили благодаря ему.
История медика
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

18652.51

Binance Coin (BNB)

195.03

Dogecoin (DOGE)

0.05

Litecoin (LTC)

44.48

Theta (THETA)

1.14

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,90
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,39 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.39

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять