Жданов объяснил, что Крымский мост должен быть разрушен не только из-за мести россиянам

Военный эксперт заявил, что обязана сделать наша страна

Олег Жданов заявил, что Украина как минимум должна нарушить дорожное полотно и разбомбить железнодорожное на Крымском мосту. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Не так давно генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для украинских военных. Среди прочего он отметил, что это "основная кишка" подтягивания резервов России, поэтому как только она обрежется, в РФ начнется настоящая паника.

Военный эксперт Олег Жданов и российский юрист Марк Фейгин обсудили эту тему в эфире "Фейгин LIVE".

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"Карфаген должен быть разрушен"

Среди прочего Марк Фейгин заявил, что уничтожение Крымского моста будет не просто символическим актом уничтожения того, что Москва после оккупации Крым в 2014 году создала, а очень тяжелым ударом. По его мнению, если мост развалят, то это будет воспринято как откат "куда-то далеко-далеко назад".

"Т.е. ради чего все?" – вот эта мысль должна как-то "присесть" в головы обывателей – они, конечно, бессловесны в РФ, но моральное уязвление будет огромным. Но еще это и артерия, которая позволяет снабжать необходимыми вооружениями, пополнять ресурсы и т.д.", – рассказал юрист.

В свою очередь Олег Жданов отметил, что вывести из строя мост Украина обязана:

"Я бы сказал так: "Карфаген должен быть разрушен", потому что вся страна настаивает на том, что мост нужно развалить. Я считаю, что, возможно, у нас сил и средств не хватит для того, чтобы его развалить, но вывести его из строя как мост – т.е. нарушить дорожное полотно и разбомбить железнодорожное – мы просто обязаны".

Кроме этого, он заявил, что сегодня "взрывать Чонгар, возможно, с военной точки зрения не имеет смысла":

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"Почему? Мы же собираемся Крым освобождать – в том числе возможен вариант освобождения Крыма военным путем. Мне говорили, что в районе Джанкоя можно – то же самое, нам нужно будет продвигаться по Крыму. А вот именно Крымский мост – это именно артерия снабжения. И от работы Крымского моста зависит насыщение самого Крыма войсками. Дело в том, что на сегодняшний день прямой железной дороги – допустим, от Бердянска и Мариуполя на Ростов, – не существует. Им нужно идти в объезд".

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинская разведка получила подробную техническую документацию Крымского моста. В ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина заявляют о "гарантированной" безопасности моста.

Также российский пропагандист Владимир Соловьев снова нервничает. На этот раз причиной его панической атаки стал Крымский мост. Вероятно, он нервничает из-за "хлопков", которые в последнее время раздаются на территории России.