Комбат "Свободы" раскрыл детали жестокой бойни с захватчиками на Донбассе

Кузик рассказал о боях с оккупантами/Фото: коллаж: "Сегодня"

Командир "свободовцев", капитан Нацгвардии Петр Кузик рассказал, как военным пришлось выходить из Рубежного Луганской области.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Реклама

Подробности

"Во время выхода все немного пошло наперекосяк. Машины, которые должны были в первой половине ночи эвакуировать вооружение, не пришли, поэтому следующие, которые уже должны были вывозить людей, вывозили оружие. Мы не могли оставить ее врагу. А мы уже, когда рассвело, выходили, как могли... Все ребята – герои. Те, которые вывозили нас на броне, рисковали собственной жизнью, потому что бронемашина в светлое время – мишень. Справа и слева на тот момент уже просочился враг. Тех, кто не поместился внутри брони, пришлось загружать наверх. Нам даже удалось отстреливать тех, кто стрелял по нам с РПГ", — рассказал Кузик.

Он отметил, что военные сражались отчаянно.

"Перед уходом – я должен об этом сказать – наши "свободовцы"... отчаянно боролись – о таких можно фильмы снимать. Например, наша передняя позиция "Цербер", названная в честь маленького щенка, которого нашли бойцы, не просто сдерживала удары, она уничтожала танки. Враг думал, что там стоит множество спецназовцев, а на самом деле их там было несколько десятков. Раненые отказывались оттуда уходить, потому что не хотели подставлять собратьев – я силой вывозил их с позиции", – отметил Кузик.

Луганскую область ждут решающие бои

На этой неделе ожидаются главные бои за Луганскую область. Пока там российские оккупанты сосредоточили все силы. К тому же продолжаются обстрелы Северодонецка.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, армия РФ сосредоточила свои силы на захвате Луганской области. Он отметил, что обстрелы Северодонецка растут в геометрической прогрессии – авиабомбы, грады, смерчи, минометы.

Реклама

Гайдай добавил, что в Луганскую область оккупанты переправили еще 2500 единиц военной техники.

Читайте также