Командир "Азова" срочно обратился к украинцам и рассказал о новом приказе (видео)

Денис Прокопенко рассказал, что происходит на "Азовстали". Фото: коллаж "Сегодня"

Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко записал новое видеообращение к украинцам. По его словам, с "Азовстали" эвакуировали всех гражданских и тяжелораненых воинов. Сейчас продолжается процесс по поводу погибших Героев.

Соответствующее видеообращение опубликовал полк "Азов" в своем Telegram-канале.

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"Слава Украине! 86-й день обороны Мариуполя. Военное руководство дало приказ о сохранении жизней военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города. Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие поставок, мы постоянно настаивали на трех важных для нас условиях. А именно: гражданские, раненые и погибшие", – заявил Прокопенко.

По его словам, гражданских удалось эвакуировать. Тяжелораненые военные получили необходимую помощь и их удалось эвакуировать с дальнейшим обменом и доставкой на территорию, подконтрольную Украине.

"По поводу погибших Героев, то процесс продолжается. Надеюсь, что в ближайшее время родные и вся Украина сможет с достоинством похоронить своих воинов", – подчеркнул Прокопенко.

Эвакуация с "Азовстали"

После 82 дней обороны из занятого оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.

В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Оба населенных пункта на оккупированной территории.

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