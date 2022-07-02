"Когда я еще человеку горло перережу?" СБУ перехватила один из самых жестоких разговоров оккупантов (видео)

Оккупанты хвастаются зверствами в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Появились очередные доказательства того, что оккупанты хвастаются родным, как добивают раненых украинцев. В Украине они олицетворяют свои больные фантазии, а войну называют "вечериночкой".

Перехват разговора оккупирован со своей женой опубликовала СБУ, назвав его одним из самых жестоких.

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"Ну это, я такой думаю, бл*ть – попробовать горло перерезать? Х*як, короче… Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?.." – рассказывает жене рашист, находящийся на юге Украины.

Женщина удивляется кровожадным фантазиям мужчины, но в конце концов начинает смеяться. Он же просит жену никому об этом не рассказывать.

"Но теперь его секреты будет знать весь мир. Сам рашист и его зверства задокументированы в соответствующих уголовных производствах. И эти факты – яркое свидетельство того, какие изверги нам противостоят. Мы заставим отвечать за каждое совершенное зверство!" , – обещают в СБУ.

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Освобожденные из плена украинцы подтверждают зверства орков

Украинские граждане, находившиеся в российском плену, по возвращении в Украину рассказали об унижениях и бесчеловечных условиях содержания.

Среди освобожденных были тяжело ранены, с сепсисом и ампутированными конечностями.

По данным экс-омбудсмена Людмилы Денисовой, во время захвата в плен рашисты забирали у украинских мужчин сапоги, наполняли их водой и снова обували. После этого заключенных заставляли лежать лицом к земле на морозе по три-четыре дня. С обмороженными конечностями и завязанными глазами мужчин переправляли в российские лагеря, затем в СИЗО №1 – тюрьму российского города Курск, где им не оказывалась никакая медицинская помощь", – сказала Денисова.

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Кроме этого, украинцев одевали в форму пленных, подстригали волосы, пытали, заставляли учить патриотические русские песни и исполнять их для своих надзирателей.

Ранее Служба безопасности Украины установила личности двух российских командиров, которые приказывали расстрелять гражданских в Киевской области.

Также сайт "Сегодня" писал, что российские оккупанты расстреляли из танков жилые дома в Мариуполе для пропагандистского видео в российских СМИ В результате россияне убили шесть невинных людей.