Киевлянин, чью машину на Оболони переехал танк, подаст на РФ в Гаагу

В начале войны на Оболони танк переехал автомобиль, в котором был человек / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевлянин Леонид Леус, автомобиль которого 25 февраля на Оболони переехал российский танк, вместе с адвокатами собирает доказательства для Гааги. Об этом сообщает ТСН.

Недавно мужчина выписался из больницы, у него сломаны левые рука и нога, забиты легкие и ребра. Ему сложно подниматься с кровати, врачи пока запрещают ему это делать, чтобы выздоровление прошло быстрее и все зажило.

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"По сравнению с теми днями можно сказать, что нормально. Но все равно нога болит, рука болит", – рассказал пострадавший.

После трагедии мужчина две недели лежал в реанимации под кислородной маской. Из-за ушиба легких он не мог самостоятельно дышать.

Очевидцы агрессии российских оккупантов могут помочь

Международный уголовный суд будет расследовать военные преступления Российской Федерации против Украины. Украинцев просят присылать все имеющиеся документальные свидетельства на специальную электронную почту.

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"Каждый свидетель, который может сообщить о фактах убийства российскими оккупантами мирных жителей, варварских ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по больницам, школам, жилым домам и другим гражданским объектам, пожалуйста, сделайте это", — говорится в сообщении.

Писать прокурору можно на любом языке, для него сделают перевод.

По состоянию на 28 марта уже 42 страны обратились в Международный уголовный суд в связи с военными преступлениями российских оккупантов в Украине.