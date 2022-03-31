Киянин, чию машину на Оболоні переїхав танк, подасть на РФ до Гааги

На початку війни на Оболоні танк переїхав автомобіль, в якому була людина / Фото: Колаж: Сьогодні

Киянин Леонід Леус, автомобіль якого 25 лютого на Оболоні переїхав російський танк, разом з адвокатами збирає докази для Гааги. Про це повідомляє ТСН.

Нещодавно чоловік виписався з лікарні, у нього зламані ліві рука та нога, забиті легені та ребра. Йому складно підніматися з ліжка, лікарі поки що забороняють йому це робити, щоб одужання пройшло швидше і все загоїлося.

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"Порівняно з тими днями можна сказати, що нормально. Але все одно нога болить, рука болить", – розповів потерпілий.

Після трагедії чоловік два тижні лежав у реанімації під кисневою маскою. Через забиття легень він не міг самостійно дихати.

Автомобіль киянина Леоніда Леуса переїхав танк

Очевидці агресії російських окупантів можуть допомогти

Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме військові злочини Російської Федерації проти України. Українців просять надсилати всі документальні свідоцтва на спеціальну електронну пошту.

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"Кожен свідок, який може повідомити про факти вбивства російськими окупантами мирних жителів, варварських ракетно-бомбових та артилерійських ударів по лікарнях, школах, житлових будинках та інших цивільних об'єктах, будь ласка, зробіть це", – йдеться у повідомленні.

Писати прокурору можна будь-якою мовою, для нього зроблять переклад.

Станом на 28 березня вже 42 країни звернулися до Міжнародного кримінального суду у зв’язку з військовими злочинами російських окупантів в Україні.