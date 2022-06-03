100 дней войны: как изменились заявления российских оккупантов за это время

Гражданам России преподносят фальшивые победы вместо реальных поражений "второй армии мира". Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 100-й день полномасштабной войны с Россией. Несмотря на то, что в окружении Путина заявляли, что российские войска "возьмут Киев за два-три дня", армия РФ даже за три месяца не смогла достичь значительных успехов. Сайт "Сегодня" вспомнил основные заявления российских властей за время так называемой "спецоперации". Все они оказались ложными и абсурдными.

Фантастические заявления в Кремле звучали практически ежедневно с начала вторжения России в Украину. Такое впечатление, что Путин вместе со своими миньонами живут в собственном выдуманном мире, что является признаком такого психического расстройства, как шизофрения. Иначе как объяснить, что некоторые заявления хозяина Кремля и его топ-чиновников часто шокируют искаженной реальностью и противоречиями.

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Владимир Путин: "Это спецоперация для защиты России"

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале "специальной военной операции" в Украине.

"Нам не оставили возможности защитить Россию, кроме той, что используем сегодня... Мной принято решение о проведении специальной военной операции", – сказал Путин, уточнив, что цель данной операции – защита людей, демилитаризация и денацификация Украины.

Владимир Путин: "Мной принято решение о проведении специальной военной операции" / Фото: Радио Свобода

В результате "спецоперация" привела к абсолютно противоположным результатам от тех, которых ожидали в Кремле. "Защита людей" превратилась в массовые убийства, грабежи и изнасилования мирных жителей Украины, "демилитаризация" вооружила Украину до зубов самым современным западным оружием, а "денацификация" – вызвала ненависть к россиянам даже у ранее лояльно относящихся к ним украинцев и, как никогда, сплотила украинскую нацию. Ну и бонусом Путин получил расширение и усиление НАТО на востоке Европы, чего он так боялся и пытался всячески избежать.

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Рамзан Кадыров: "Киев будет взят за день-два"

С началом полномасштабного вторжения в Украину, в российских СМИ появлялись заголовки: "Российский десант уже в районе киевского аэропорта", "Ночью в Киев начнут заходить передовые части российских войск, "Киев может оказаться под контролем России в течение нескольких дней". Тогда же глава Чечни и, как сам он себя называет "пехотинец Путина", Рамзан Кадыров пафосно заявил, что Киев будет взят за два-три дня.

Через неделю Кадыров снова заявил, что Киев можно взять "за день-два".

"Дайте приказ нашим бойцам, чтобы они захватили Харьков, Киев и все остальные города, быстро, четко, качественно. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что творится там", – обратился он к Путину.

Рамзан Кадыров: "Киев можно взять за день-два". Фото: Sputnik

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Андрей Келин: "Россия не хотела захватывать Киев"

Однако, Киев и Харьков до сих пор не взят ни Кадыровым, ни российскими войсками. Мало того, теперь в Кремле говорят, что якобы и не планировали захватывать столицу Украины. Об этом 29 мая заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

"Никто из наших лидеров, ни президент, ни кто-либо еще никогда не говорил, что мы хотели бы захватить Киев. Я не верю в то, что захватить или оккупировать Киев возможно. Это большой город", – сказал Келин в интервью BBC.

В разговоре с BBC Келин также отрицал, что российские войска обстреливали мирных жителей, и назвал обвинения в военных преступлениях в Буче "выдумкой".

Андрей Келин: "Россия не хотела захватывать Киев" / Фото: МИД России

Мария Захарова: "Пока российские военные контролировали Бучу, ни один житель не пострадал"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попыталась обвинить в преступлениях российских военных в Буче – бойцов ВСУ.

"Пока российские военные контролировали город, ни один житель Бучи не пострадал", – заявила она, подчеркнув, что информация о массовых убийствах и изнасилованиях мирных жителей была обнародована после того, как в населенный пункт зашли украинские войска.

Ее слова были быстро опровергнуты снимками со спутников, подтверждающими, что зверствовали в Буче именно военнослужащие РФ.

Мария Захарова: "Пока российские военные контролировали город, ни один житель Бучи не пострадал" / Фото: МИД России

Владимир Путин: "Резня в Буче – фейк и спецоперация Британии"

Президент Путин назвал резню в Буче – фейком, созданным спецслужбой Великобритании "Ми-6". По словам Путина, президент Беларуси Александр Лукашенко передал ему документы, подтверждающие, что в Буче были организованы провокации. Правда общественность этих "документов и подтверждений" так и не увидела.

Путин врал насчет провокации в Буче так же, как и его посол лжет об отсутствии планов захвата Киева. 14 апреля Главное управление разведки Минобороны сообщило об обнаружении документов, свидетельствующих о намерениях оккупантов захватить столицу Украины.

В ГУР МО показали боевое распоряжение командира 96-й отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба 1-й танковой армии западного военного округа РФ. В документе определены этапы проведения наступления и задачи личного состава бригады.

"В частности, группировка российских войск "Центр", действовавшая на черниговском и сумском направлениях, получила задачу захватить левобережную часть Киева", – рассказали разведчики.

Вообще ложь российских политиков иногда граничит со здравым смыслом. Вероятно, она рассчитана лишь на внутреннюю аудиторию РФ, которую Кремль заблокировал от внешних источников информации, не предоставляя возможность проверить правдивость своих слов.

Вячеслав Володин: "Зеленский сбежал из Украины в Польшу"

Так, 4 марта спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский покинул страну. По словам депутата, Зеленский вместе со своим окружением уехал из Киева во Львов, после чего сбежал в Польшу, а видео, которые президент публиковал в социальных сетях, якобы были записаны заранее.

"Депутаты Верховной Рады рассказали, что не могут попасть к Зеленскому во Львове. Теперь он в Польше", – написал Володин в своем Telegram-канале.

Данный вброс начал массово разгоняться российскими СМИ, однако на следующий день Зеленский опубликовал видео, подтверждающее, что он находится на Банковой в Киеве.

Вячеслав Володин: "Зеленский сбежал из Украины в Польшу" / Фото: сайт Госдумы РФ

Дмитрий Песков: "Отступление от Киева – это жест доброй воли"

Чтобы оправдать отсутствие успехов в выполнении задачи по взятию Киева и отступление оккупантов в конце марта, в Кремле прибегли к уже традиционной лжи и заявили, что это был "жест доброй воли".

"Мы решили пойти на такой шаг в качестве жеста доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров. Мы можем принять серьезные решения в ходе переговоров и поэтому президент Путин распорядился вывести войска из региона", – сказал спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков: "Отступление от Киева – это жест доброй воли". Фото: Instagram

Сергей Шойгу: "Главная цель – освобождение Донбасса"

29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу обозначил новые перспективы "специальной военной операции".

"Существенно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса", – сказал он, как бы подчеркивая, что в захвате других украинских регионов Россия не заинтересована.

В то же время оккупанты продолжали обстреливать ракетами Харьков, Днепр, Одессу, Николаев, захватывает части Запорожской и Херсонской областей, и Мариуполь.

Сергей Шойгу: "Главная цель – освобождение Донбасса" / Фото: Минобороны РФ

Рамзан Кадыров: "Мариуполь – наш". И так 26 раз

С 4 марта по 7 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров 26 раз заявлял в своем Telegram-канале о скором взятии под полный контроль Мариуполя и "освобождении" завода "Азовсталь" от "бандеровцев, нациков и шайтанов". Вот некоторые из его заявлений:

14 марта – "Еще раз призываю тех, кто находится в Мариуполе срочно сдаться, а то вечером будет поздно!"

15 марта – "Мариуполь в ближайшее время будет полностью очищен от бандеровщины и шайтанов!"

17 марта – "В ближайшее время Мариуполь будет полностью очищен от бандеровцев и их прихвостней!"

31 марта – "До полного освобождения Мариуполя осталось недолго!"

1 апреля – "Город удерживают российские силовые ведомства. Осталось совсем немного и Мариуполь будет полностью очищен от бандеровских псов!"

Тем временем украинские защитники Мариуполя продолжали держать оборону. Сегодня они находятся в плену. Полк "Азов" в России хотят признать "террористической организацией". Дело должен рассмотреть Верховный суд России.

Ахмед Дудаев: "Азовцы" стреляли детям в спины"

Накануне судебного заседания пропагандистские российские СМИ регулярно пишут о том, что "азовцы" устанавливали артиллерию на территориях школ и детских садиков, а министр печати Чечни Ахмед Дудаев, заявил, что "азовцы" силой удерживали в подвалах "Азовстали" украинских детей, а тех, кто пытался сбежать расстреливали в спины.

К слову, ранее российские политики рассказывали то же самое, только вместо украинских детей, жертвами в таких историях фигурировали желающие сдаться "морпехи", женщины и старики. Сама же история повторяется слово в слово, как под копирку.

Ахмед Дудаев: "Азовцы" стреляли детям в спины". Фото: grozny.tv

Минобороны РФ: "Крейсер "Москва" затонул во время шторма"

Пожалуй, самыми циничными, ложными заявлениями Кремля – были официальные комментарии об уничтожении украинскими военными флагмана Черноморского флота, крейсере "Москва". В Минобороны РФ сначала не подтверждали гибель корабля и его экипажа, потом сомневались в подлинности фото с места крушения судна.

"В результате возгорания на корабле сдетонировал боеприпас. Крейсер "Москва" затонул при буксировке в порт "в условиях штормового волнения", – в конце концов заявили в оборонном ведомстве.

Согласно утверждениям минобороны России, экипаж крейсера "Москва" после того, как на нем вспыхнул пожар, был эвакуирован. Сколько человек находилось на его борту, в ведомстве не уточнили. По разным оценкам, численность экипажа "Москвы", составляла от 416 до 680 человек.

Минобороны РФ: "Крейсер "Москва" затонул во время шторма" / Фото: Минобороны РФ

За 100 дней войны в Украине ложь и фейки стали, пожалуй, главной частью российской пропаганды. Жителям РФ рассказывают, что украинцы сами бомбят свои же города и захватывают в заложники мирных жителей, готовят взрывы на химпроизводствах и создают смертельные вирусы в американских биолабораториях, стреляют в спины детям и планируют ударить ракетами по Москве. Гражданам России преподносят фальшивые победы вместо реальных поражений "второй армии мира" и полного провала политики Кремля.

Ранее сайт "Сегодня" информировал, что российские СМИ продолжают распространять пропаганду и фейки. В этот раз они опозорились, опубликовав старое видео. РосСМИ выдали ролик за свой и заявили якобы о российском ударе по украинской технике.

Также мы сообщали, что министр обороны РФ Сергей Шойгу соврал Путину о взятии Мариуполя, после чего президент России "остановил" штурм "Азовстали" и тоже соврал. На город снова полетели бомбы.