Карта мародеров: куда военные РФ отправили украденное в Украине

Российские мародеры попали на видео / Фото: Коллаж: Сегодня

В сеть попало видео, на котором российские военные в Беларуси отправляют домой посылки с украденной в Украине техникой и вещами через курьерскую службу СДЭК.

Как сообщает белорусское издание "Медиазона", наплыв людей в российской форме наблюдался в отделении СДЭК в Мозыре, а также в российском городе Новозыбков около границы с Украиной и Беларусью.

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В мозырским отделении СДЭК журналистам подтвердили, что видео записано 2 апреля, а запечатленные на нем люди в форме предъявляли российские паспорта. В курьерской службе изданию рассказали, что россияне отправляли технику, теплую одежду и "какой-то инвентарь" и говорили, что в Беларуси эти товары дешевле. Возникшую в тот день очередь в компании назвали "непонятным наплывом", нетипичным для отделения.

Трехчасовое видео из мозырского офиса СДЭК открывается кадром, на котором видны четверо человек в камуфляже и бело-синих тельняшках – вероятно, десантники или морские пехотинцы. Они стоят среди нагромождения пакетов и коробок, а их сослуживцы регулярно приносят новые — в какой-то момент посылок становится так много, что входящим приходится протискиваться через них. Военные запаковывают посылки пленкой и скотчем, измеряют их рулеткой.

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На 11-й минуте становится видна часть содержимого одной из сумок: военный достает из нее видеокарту и две бутылки — судя по всему, с алкогольными напитками. Через 20 минут один из людей в форме, улыбаясь, приносит в офис СДЭК электросамокат, который тоже упаковывают как посылку. За три часа, что длится видео, военные упаковывают также кондиционеры и аккумуляторы; в одном из кадров виден пакет из украинского ТЦ "Эпицентр".

Вечером 4 апреля активистские проекты "Беларускi Гаюн" и "База данных" опубликовали списки предполагаемых отправителей. "Беларускi Гаюн" утверждает, что идентифицировал 16 солдат, которые послали в Россию грузы весом от 50 до 450 килограммов. "База данных" назвала сразу 69 отправителей и привела такие подробности, как вес посылок, адрес получателя и номера заказов, по которым можно отслеживать отправления.

Больше всего посылок из Мозыря отправлено в Рубцовск (Алтайский край РФ) – этот город указали 49 из 69 отправителей. Остальные посылки ушли в Москву, Читу, Омск, Новосибирск, Псков, Биробиджан и другие города России. Самая скромная из посылок весит всего три килограмма, а самое большое отправление – почти полтонны.

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"Медиазона" заметила военных, отправляющих посылки через СДЭК, и в российском Новозыбкове, городе в 70 километрах от украинской границы и в 30 – от белорусской. Судя по трансляции на сайте курьерской службы, как минимум два дня подряд – 4 и 5 апреля – люди в форме упаковывали там самые разные вещи. На записи от 4 апреля видно, как двое людей в военной форме упаковывают в коробки одежду камуфляжной расцветки. 5 апреля "Медиазона" снова заметила среди вещей, которые упаковывали военные, камуфляжную одежду, а кроме того – черный офисный стул.

Оккупанты воруют унитазы, грабят церкви и роются в объедках

Во время боевых действий в Украине российские оккупанты массово занимаются мародерством на временно занятых территориях. Захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику и даже грабят церкви.

27 февраля в Верхнем Рогачике Херсонской области оккупанты вынесли сейф с деньгами из отделения ПриватБанка.

1 марта российские военные ограбили супермаркет в Бобровице Черниговской области. Солдаты открыли кассу, забрали пищевые продукты.

В этот же день в городе Корюковка Черниговской области оккупанты ночью обокрали церковь. В поисках пищи военные РФ не побрезговали копаться даже в пакетах с объедками.

В Херсоне оккупанты сожгли ТРЦ "Фабрика", ограбили продуктовый магазин и сантехники – зашли и забрали унитазы.