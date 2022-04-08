Как ВСУ защищают Украину от оккупантов – трогательное видео

На кадрах видны моменты с поля боя / Коллаж "Сегодня"
В Сети появилось видео того, как Вооруженные силы Украинызащищают страну во время войны. На кадрах видно, как военнослужащие уничтожают врага и его технику.
Видео появилось на страничке Генштаба ВСУ.
На кадрах видны моменты с поля боя, политических заседаний, а также есть пожелания военным от украинцев.
"Война против войны. Эпичное видео", - говорится в сообщении.
Потери оккупантов на 8 апреля
С начала войны против Украины ВСУ уничтожили 19 тысяч оккупантов и почти 5000 единиц техники РФ. Среди них – танки, самолеты, корабли, средства ПВО и автомобильная техника.
- личного состава – около 19 000 человек;
- танков ‒ 700;
- боевых бронированных машин ‒ 1891;
- артиллерийских систем – 333;
- РСЗО – 108;
- средств ПВО – 55;
- самолетов – 150;
- вертолетов – 135;
- автомобильной техники – 1361;
- кораблей/катеров – 7;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;
- специальной техники – 25;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
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