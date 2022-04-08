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Как ВСУ защищают Украину от оккупантов – трогательное видео

8 апреля, 16:30
С начала войны украинские военные уничтожили 19 тысяч солдат РФ и почти 5 000 единиц их техники

На кадрах видны моменты с поля боя / Коллаж "Сегодня"

В Сети появилось видео того, как Вооруженные силы Украинызащищают страну во время войны. На кадрах видно, как военнослужащие уничтожают врага и его технику.

Видео появилось на страничке Генштаба ВСУ.

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На кадрах видны моменты с поля боя, политических заседаний, а также есть пожелания военным от украинцев.

"Война против войны. Эпичное видео", - говорится в сообщении.

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Потери оккупантов на 8 апреля

С начала войны против Украины ВСУ уничтожили 19 тысяч оккупантов и почти 5000 единиц техники РФ. Среди них – танки, самолеты, корабли, средства ПВО и автомобильная техника.

  • личного состава – около 19 000 человек;
  • танков ‒ 700;
  • боевых бронированных машин ‒ 1891;
  • артиллерийских систем – 333;
  • РСЗО – 108;
  • средств ПВО – 55;
  • самолетов – 150;
  • вертолетов – 135;
  • автомобильной техники – 1361;
  • кораблей/катеров – 7;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;
  • специальной техники – 25;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

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