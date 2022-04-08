Як ЗСУ захищають Україну від окупантів – зворушливе відео

На кадрах видно моменти з поля бою / Колаж "Сьогодні"

У Мережі з'явилося відео, як Збройні сили Українизахищають країну під час війни. На кадрах видно, як військовослужбовці знищують ворога та його техніку.

Відео з'явилося на сторінці Генштабу ЗСУ.

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На кадрах помітні моменти з поля бою, політичних засідань, а також є побажання військовим від українців.

"Війна проти війни. Епічне відео", – йдеться у повідомленні.

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Втрати окупантів на 8 квітня

З початку війни проти України ЗСУ знищили 19 тисяч окупантівта майже 5000 одиниць техніки РФ. Серед них – танки, літаки, кораблі, засоби ППО та автомобільна техніка.

особового складу – близько 19 000 осіб;

танків – 700;

бойових броньованих машин – 1891;

артилерійських систем – 333;

РСЗВ – 108;

коштів ППО – 55;

літаків – 150;

вертольотів – 135;

автомобільної техніки – 1361;

кораблів/катерів – 7;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112;

спеціальної техніки – 25;

пускових установок ВТРК/ТРК – 4.

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