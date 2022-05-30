Из-за обстрела рашистов на Донбассе утечка аммиака – кто под угрозой

На отрезке трубопровода 7,5 км находится ориентировочно 250 тонн аммиака. / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня

В Бахмутском районе в результате боевых действий была повреждена герметичность ветви аммиакопровода "Тольятти – Одесса".

Об этом сообщил в Telegram начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Какая ситуация

По его словам, эта ветвь не используется с 2014 года:

"Задвижки закрыты, но аммиак из нее сейчас вытекает самотеком. Облако аммиака движется над почвой от села Травневое в сторону Бахмута. В зону поражения могут попасть Бахмут, Гладосово, Дача, Николаевка Вторая, Одрадовка и Опитное", – написал он.

Павел Кириленко заявил, что местные власти оповестили население о необходимых мерах безопасности.

Позже он сообщил, что по состоянию на 17:40 угрозы для Бахмута нет:

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"Спасатели провели обследование – на отрезке трубопровода 7,5 км находится ориентировочно 250 тонн аммиака. Утечка незначительная. Радиус возможного поражения облаком аммиака составляет около 4 км".

В то же время в зоне поражения – Кодема, Гладосово, Семигорье, Дача, Николаевка Вторая и Доломитное.

Как отмечается, к ликвидации последствий аварии привлечены 45 специалистов и 9 автоцистерн.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что по состоянию на утро 30 мая бои с российскими оккупантами уже шли на улицах Северодонецк. Критическая инфраструктура разрушена в городе почти на 100%.

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