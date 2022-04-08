Из Славянска и Краматорска возобновили движение эвакуационных поездов

Поезда эвакуируют жителей Донбасса / Фото: Коллаж: Сегодня
Возобновлено движение трех эвакуационных поездов, которые были заблокированы из-за российского авиаудара по путепроводу в районе станции Барвенково на Донецкой железной дороге.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту.
Оккупанты ударили по железной дороге на Донбассе
Российские войска обстреляли путепровод у станции Барвенково, принадлежащей к Донецкой железной дороге, сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.
"Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман. Дорога жизни для десятков тысяч наших граждан сейчас", — написал он в Facebook.
По его словам, временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда.