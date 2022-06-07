Жен защитников "Азовстали" атакуют звонками из РФ с угрозами изнасилования и смерти

Жены защитников Мариуполя активно добиваются освобождения своих мужей / Коллаж "Сегодня"

Россияне начали оказывать психологическое давление на родных украинских защитников комбината "Азовсталь", которые находятся в плену. На телефоны родных звонят с российских номеров и угрожают.

Об этом рассказала жена защитника Мариуполя Арсения Федосюка Юлия порталу "Украинская правда".

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Что известно

"Звонят из российских номеров, посылают сообщения в Telegram, Whatsapp, другие мессенджеры, издеваются и угрожают. Это длится уже в течение месяца. С тех пор, как мы встречались с Папой Римским, началось внимание к нам. После стали звонить в Telegram и отправлять сообщения о том, что мой муж якобы уже мертв; о том, хочу ли я его фото увидеть или видео. Вот такие вещи. Также звонили по телефону в Whatsapp. Везде были номера российские, поэтому я думаю, это делают россияне", – рассказала Юлия.

По словам женщины, также в ее адрес постоянно звучат угрозы, что с ней расправятся.

"Говорят, добрались до твоего мужа и доберемся до тебя, скоро наши ребята будут в Киеве. Угрожают изнасилованием и смертью", – поделилась с журналистами Юлия.

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По ее словам, подобные угрозы поступают другим родственникам защитников Мариуполя. В частности жене командира мариупольского полка "Азов" Дениса Прокопенко – Екатерине.

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