Из Мариуполя оккупанты насильно вывезли в РФ несколько тысяч жителей

Оккупанты насильно вывозят людей из Мариуполя в РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

За последнюю неделю российские оккупанты насильно вывезли на территорию РФ несколько тысяч местных жителей. Это преимущественно женщины и дети из Левобережного района и убежища в здании спорт-клуба, где они прятались от бомбардировок.

Об этом сообщили в горсовете Мариуполя.

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Как оккупантам удалось вывезти людей?

Власти объяснили, что в этих районах шли боевые действия. Чтобы сохранить жизни мирных людей, бойцы ВСУ отошли от мест массового скопления людей, ведь туда могли ударить оккупанты. Этим воспользовались противники и начали похищать людей.

Куда увезли украинцев?

По данным горсовета, захваченных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли у них телефоны и документы. После этого часть украинцев перенаправляли в отдаленные города РФ. Судьба остальных остается неизвестной.

"То, что сегодня делают оккупанты, – знакомо старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильственно захватывали людей. Сложно представить, чтобы в XXI веке людей насильственно увозили в другую страну", – сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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На Мариуполь сбрасывают до 100 авиабомб в сутки

Более 350 тысяч мариупольцев до сих пор скрываются в убежищах и подвалах от непрерывного обстрела со стороны российских оккупантов. Ситуация в городе критическая. В среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб.

"Разрушения колоссальные. По предварительной оценке, около 80% жилищного фонда города разрушено, из них почти 30% – не подлежит восстановлению", - заявили в горсовете.