Идеальная "страна засад". Том Купер назвал крупную проблему РФ в Украине

Ситуация на фронте становится серьезнее - Том Купер в обзоре. Фото: коллаж "Сегодня"

Австрийский военный аналитик Том Купер рассказал, что сейчас происходит на передовой.

В своем обзоре он заявил, что основная проблема для украинцев – российская артиллерия.

Реклама

" Харьков. Не уверен, что там происходит что-то "большое", как утверждают россияне: действительно, они заявляли о многом последние несколько дней: сначала о том, что РФА активно атакует, затем о "крупном наступлении" — в результате которого украинцы, как оказалось, освободили Сосникову и Шопино. Основная проблема для украинцев — российская артиллерия, дислоцированная к северу от границы: Киев не хочет там наносить удары", – говорится в сообщении.

Также эксперт рассказал о ситуации на направлении Светлодарск-Славянск.

"Два дня назад россияне взяли Богородичное: украинцы ударили им в фланг с юга, уничтожив еще одну БТГ (третью за четыре дня только в этом районе). Как обычно, это была ночная операция под руководством спецназа, что россиянам меньше всего нравится. Я оцениваю Богородичное как "оспариваемое" (опять же) — и думаю, что само за себя говорит то, что украинцы проводят контратаку в самый разгар "крупного" наступления РФА (крупное — в кавычках, потому что РФА явно не хватает войск для чего-то большего, чем атаки на линии фронта в 2−4 км). "Вместо этого", русские тем временем утверждают, что вошли в Долину… Что ж, они могли бы это сделать — только для того, чтобы быть сбитыми несколькими группами украинских Су-25", – написал Купер.

По его словам, в этом районе огромные проблемы россиянам доставляет местность: много невысоких холмов, много впадин и прудов, используемых украинцами для укрытия, много лесов и небольших озер, и все это в окружении невысоких деревьев и кустов: идеальная "страна засад".

Ранее мы сообщали, что Том Купер рассказал об успехах Украины. Аналитик назвал, что именно контролируют ВСУ.

Реклама

Также напомним, эксперт Купер рассказал о ситуации с боеприпасами у ВСУ.