Химическое оружие сбросили на "Азовсталь" — командир "Азова"

Оккупанты использовали химоружие в Мариуполе/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты сбросили химическое оружие на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Пострадавшие в результате инцидента находятся в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщил основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий.

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"Несколько часов назад россияне нанесли удар химическим оружием по Мариуполю, по заводу "Азовсталь", по крепости украинских бойцов, по крепости азовцев. Если говорить о практической стороне удара — она небольшая. Три человека имеют четко выраженные признаки отравления боевыми химическими веществами. Но без катастрофических последствий. Даже оружие массового поражения эти идиоты не могут использовать полноценно. Если говорить о моральной стороне, то она нам говорит только об одном — о трусости россиян", — сообщил Белецкий.

Он отметил, что применение оккупантами химического оружия говорит о том, что россияне не могут взять Мариуполь и украинских защитников.

"Они отчаиваются и им ничего не остается, как в Первой мировой войне, только использовать неизбирательное запрещенное оружие. Они думают, что они проявляют силу. На самом деле, они проявляют этим слабость. Чтобы там не было — Мариуполь победит, "Азов" победит, Украина победит", — подчеркнул командир полка "Азов".

Применение химоружия оккупантами

Российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских лиц в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения. Его сбросили с вражеского БПЛА.

Сообщается, что у пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром. Последствия использования неизвестного вещества уточняются.

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