"Хе*ачим и нам пох*р". Оккупанты хвастаются, как безжалостно уничтожают украинцев – перехват

Российские военные убивают мирных украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты безжалостно убивают украинцев. Они сами в этом признаются своим родственникам. Таким образом, мирные жители не могут выбраться из оккупированных территорий, потому что идут постоянные обстрелы.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.

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"Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы хе*ачим и пох*р", – рассказывает российский оккупант своей жене.

Его подразделение до сих пор стоит на востоке Украины и уничтожает украинцев, которые пытаются спасти свои жизни и убежать от "освободителей".

"СБУ системно документирует эти и другие факты для международных судов. Ибо действия рашистов являются грубым нарушением законов и обычаев войны", – подчеркнули в ведомстве.

"Одному ухо отрезали". Как оккупанты пытают украинских военных – перехват

Российские оккупанты продолжают зверствовать в Украине. В Харьковской области захватчики хвастаются, как пытают украинских военных. Также противники обстреливают мирные поселки. Об этом свидетельствует новый перехват СБУ.

"Двоих пленных взяли. Одному ухо отрезали – он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили или БТРом не четвертовали. А можно было его просто поставить и короб от пулемета, 100 патронов, просто в него выпустить, и дуршлачок сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить", – рассказывает своему отцу оккупант, еще недавно пытавшийся продвинуться в Харьковской области.

Он восторженно рассказывает, что оккупанты "артой накрыли" мирный поселок в области и занялись там мародерством:

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"Пацаны на разведку сходили, принесли: колбасы, майонеза, сала… По людям прошлись… смысл им залу*аться, у нас стволы, танк. Если кто залу*нется – минус дом и живи как хочешь".

"Такие бесчеловечные поступки не возмущают отца – он радуется, что воспитал палача, который в любую минуту может получить место в рефрижераторе с грузом-200", – подчеркнули в СБУ.

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