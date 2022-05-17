"Одному ухо отрезали". Как оккупанты пытают украинских военных – перехват

Кроме того, российские солдаты безжалостно обстреливают мирные населенные пункты

Российские военные издеваются над украинскими защитниками. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают зверствовать в Украине. Так, в Харьковской области захватчики хвастаются, как пытают украинских военных. Также противники обстреливают мирные поселки.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ.

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"Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали – он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили или БТРом не четвертовали. А можно было его просто поставить и короб от пулемета, 100 патронов, просто в него выпустить, и дуршлачок сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить", – рассказывает своему отцу оккупант, еще недавно пытавшийся продвинуться в Харьковской области.

Он восторженно рассказывает, что оккупанты "артой накрыли" мирный поселок в области и занялись там мародерством:

"Пацаны на разведку сходили, принесли: колбасы, майонеза, сала… По людям прошлись… смысл им залу*аться, у нас стволы, танк. Если кто залу*нется – минус дом и живи как хочешь".

"Такие бесчеловечные поступки не возмущают отца – он радуется, что воспитал палача, который в любую минуту может получить место в рефрижераторе с грузом-200", – подчеркнули в СБУ.

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