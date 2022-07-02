Гудков рассказал, что для Одессы означает бегство оккупантов с острова Змеиный (видео)

По мнению Гудкова, на время этот маленький кусочек земли можно оставить в покое / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Успешная операция ВСУ по демилитаризации острова Змеиный сняла над Одессой угрозу десантирования с моря сил противника.

Об этом рассказал российский политик, общественный деятель Геннадий Гудков в эфире программы FREEДОМ на канале "Украина 24".

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Мнение

"Освобождение острова Змеиный – это хорошая новость. Что такое остров Змеиный? Он, по большому счету не имеет никакого значения, кроме как для наступательной операции на Одессу. Там можно было разместить какие-то радары, системы ПВО. Хорошая новость, раз наши свалили оттуда, то они поняли и расстались окончательно с иллюзиями возможной десантной операции, военно-морской операции на Одессу и дальнейшее движение к Молдове и Приднестровью", – рассказал о стратегическом значении операции по демилитаризации острова Змеиный Геннадий Гудков.

Эксперт также отметил, что эта хорошая новость означает усиление ВСУ и показало России, чего на самом деле стоит ее немотивированная армия.

"Это очень хорошая новость на самом деле. Вдохновляющая новость. Это говорит о том, что Украина додавливает Россию, заземляет ее и показывает реальную картину без всяких иллюзий. Я может быть ошибаюсь, я может быть не специалист, но мне кажется, единственное, для чего этот маленький островочек мог использоваться – для рассредоточения сил, какой-то техники и так далее – для вот этой цели. В противном случае он не имеет никакого значения. Он очень мал. Нет укреплений, нет серьезных складов, запасов, бухт и так далее", – заключил Гудков.

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Обстановка на острове