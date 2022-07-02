Гудков розповів, що для Одеси означає втеча окупантів з острова Зміїний (відео)

На думку Гудкова, на якийсь час цьому маленькому шматочку землі можна дати спокій / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Успішна операція ЗСУ з демілітаризації острова Зміїний зняла над Одесою загрозу десантування з моря сил противника.

Про це розповів російський політик, громадський діяч Геннадій Гудков в ефірі програми FREEДОМ на каналі "Україна 24".

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Думка

"Звільнення острова Зміїний – це гарна новина. Що таке острів Зміїний? Він за великим рахунком не має жодного значення, окрім як для наступальної операції на Одесу. Там можна було розмістити якісь радари, системи ППО. Хороша новина – коли наші звалили звідти, то вони зрозуміли і розлучилися остаточно з ілюзіями можливої десантної операції, військово-морської операції на Одесу та подальшого руху до Молдови та Придністров'я", – розповів про стратегічне значення операції з демілітаризації острова Зміїний Геннадій Гудков.

Експерт також зазначив, що ця хороша новина означає посилення ЗСУ, а також вона показала Росії, чого насправді варта її невмотивована армія.

"Це дуже гарна новина насправді. Надихаюча новина. Це говорить про те, що Україна дотискає Росію, заземлює її та показує реальну картину без жодних ілюзій. Я, можливо, помиляюся, я можливо, не фахівець, але мені здається, єдине, для чого цей маленький острівочок міг використовуватися – для розосередження сил, якоїсь техніки тощо – для ось цієї мети. В іншому випадку він не має жодного значення. Він дуже малий. Немає укріплень, немає серйозних складів, запасів, бухт тощо", – підсумував Гудков.

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Обстановка на острові