Грязные и вонючие захватчики требуют в Мелитополе пельмени и презервативы

Военные РФ требуют от украинцев доставлять им посылки. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты на блокпостах во временно оккупированных территориях отбирают у украинцев их личные ценные вещи без объяснения причин. Кроме дорогих гаджетов и техники, военные РФ порой делают "специфические заказы".

Об этом сообщают местные СМИ.

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Так, по словам одного из перевозчиков, за беспрепятственный проезд оккупанты на блокпосту в Васильевке попросили его привезти пельмени и презервативы.

"Да уж, просьбы бывают разные", – рассказал волонтер Андрей, который с самого начала войны зарабатывает извозом людей из Мелитополя в Запорожье и обратно.

Также мужчина, по просьбе горожан, доставляет за деньги посылки. Небольшой пакетик с лекарствами – 200 грн. Доставка продуктов в мешках – от 500 грн и выше.

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"Так вот под Васильевкой у меня, как обычно, проверили документы, осмотрели машину. После один солдат достал 1000 грн. Попросил на обратном пути купить пельмени самые дорогие и презики. Пришлось взять! Отказывать нельзя, иначе они из тебя самого сделают пельмени. Грязные стоят, вонючие, голодные. Форма вообще в дырках. Какая там "вторая армия" мира. Так, бомжатник один. Сказали, чтобы сдачу всю до копеечки привез. А если пельмени не довезу, мол, тогда сам будешь лепить, на блокпосту!" - делится впечатлениями от вида "ДНР"-овцев мелитополец.

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