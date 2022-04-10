"Говорящие жопы": Гордон обвинил российских пропагандистов в организации войны в Украине

Журналист рассказал о роли российских пропагандистов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские пропагандисты подготовили войну в Украине и являются ее организаторами.

Об этом сказал журналист Дмитрий Гордон на YouTube-канале "Популярная политика".

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"Они не соучастники"

"Это не говорящие головы, это говорящие жопы. Это первое. Второе – они не соучастники, они даже не участники, они – организаторы этого преступления. Роль этих пропагандистов, которые из года в год, каждый день в прайм-тайм, на всех федеральных каналах внушали россиянам, что "Украина – фашистская, бандеровская страна", что там правят фашисты и т.д. Они подготовили эту войну", – сказал он.

По словам Гордона, многие россияне не понимают того, что происходит, и не хотят думать:

"Они не хотят шевелить своими мозгами или остатками мозгов, чтобы черпать где-то альтернативную информацию – для того, чтобы думать. Они думать не хотят. Вот их кормят го*ном чайными... Нет, столовыми ложками с экрана... Они не хотят зайти в YouTube, они не хотят анализировать".

Журналист также рассказал о желании РФ "денацифицировать" Украину:

"Они бы сейчас подумали – вот Украину пришли денацифицировать, потому что у нас бандеровцы и фашисты. Ну так вы подумайте, что у нас президент – еврей, первый помощник президента (Сергей Шефир. – Ред.) – еврей, глава Офиса президента (Андрей Ермак. – Ред.) – наполовину еврей, министр обороны (Алексей Резников. – Ред.) – еврей. Куча депутатов и олигархов евреев. Это что, фашистская страна?"

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"Наклонить фашистскую Россию"

Ранее журналист заявлял, что Россия не планирует останавливаться на Украине, поэтому ее должен остановить Запад.

"Украина сегодня ценой огромного количества жизней, разрушенных городов, ценой страданий сдерживает этого средневекового зверя, который, если проглотит Украину, поверьте мне, Польша, страны Балтии, Молдова — первым делом... Осознавая это, народы стран Балтии, Польши, цивилизованных стран Запада должны объединиться и сказать Путину: Нет, фашизм не пройдет", — заявил он.

По словам Гордона, для этого осталось сделать две вещи: дать Украине оружие, которое она просит, и установить эмбарго на продажу российской нефти.

Напомним, журналист также сказал, что президент России Владимир Путин не собирается начинать ядерную войну. По его словам, Путин слишком боится потерять все это и умереть.

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