Гордон назвал три условия победы над Россией

Дмитрий Гордон надеется на скорейшую победу Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон выразил надежду на то, что война в Украине закончится в этом году. И назвал три составляющих победы.

Об этом он рассказал в интервью телеведущему Василию Голованову в эфире YouTube-канала Україна24.

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"Нужно иметь ответственность говорить об этом. Но скажу так, надеюсь да, война закончится в ближайшие месяцы. Я бы даже так выразился, но остальное зависит не от меня", – сказал он.

Гордон уточнил, что победу он видит состоящей их трех позиций: возврата всех украинских территорий, выплаты Россией репараций и покаяния агрессора.

"Первое, возврат всех территорий, где сейчас находятся россияне – Крым, Донбасс, Херсонская область, часть Запорожской области, часть Харьковской области. Второе, репарации. Все, где нагадили, разрушили, вывезли, – посчитать все затраты на восстановление, плюс моральную составляющую, все вернуть. Третье – это покаяние. Фашистское недогосударство Россия должно покаяться перед украинцами за все то зло, которое эта страна нам причинила. Вот три составляющие победы!" - сказал он.

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Гордон также считает, что репарации важно также направить на то, чтобы рассчитаться со всеми солдатами и офицерами, которые защищают честь и независимость Украины. Рассчитаться со всеми семьями, где убили людей, со всеми мирными жителями, со всеми, кто пострадал от войны.

На вопрос, что будет с Путиным, журналист ответил, что с ним может быть все что угодно: "Не знаю. И он не знает. Все что угодно".

Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Дмитрий Гордон назвал "подонком и фашистом, не меньшим, чем Путин".

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"Он является лгуном, провокатором и убийцей. В интервью мне, отвечая на мой вопрос, подтверждаете ли вы, что с территории Беларуси российские войска не пойдут на Украину, он ответил: никогда! Но войска не только пошли: с территории этой страны обстреливали мою страну всеми разнообразными бомбами и ракетами", – подытожил он.

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