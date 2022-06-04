Председатель Херсонского облсовета сделал обнадеживающее заявление по деоккупации: чем порадовал

ВСУ продвигаются к Херсону, в городе уже ждут наших / Коллаж "Сегодня"

Заявление представителей оккупантов в Херсонской области о способах присоединения к России являются необоснованными словами, поскольку ожидается освобождение этой территории армией Украины. Оптимизм вселяют успехи ВСУ в соседней Николаевской области.

Об этом в эфире всеукраинского марафона на телеканале "Украина 24" рассказал председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко.

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Референдум

"Надеемся, что в ближайшее время будем освобождены.Заявления представителей коллаборационной власти, я считаю, не следует воспринимать вообще серьезно. А Стремоусов известен своими авантюрными высказываниями в течение многих лет, поэтому желания быть в государстве, живущем в XIX веке, у херсонцев не существует", – сказал Александр Самойленко.

Например, попытка проведения референдума в Херсонской области 11 марта была благополучно провалена.

"Референдум не состоялся. Уже сегодня, насколько мне известно, три или четыре раза они планировали проведение референдумов, делали вещи какие-то, чтобы хоть как-то повлиять на волеизъявление людей. В первую очередь это то, что уже четвертые сутки, и не первый раз, отсутствует мобильная связь на всей территории области", – говорит Самойленко.

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Сопротивление

Чиновник подтвердил, что с первого дня оккупации российские представители сталкиваются с сопротивлением разных форм.

"Сопротивление всегда агрессивное, но всегда неприемлемое к оккупантам. Какие бы нам ни рассказывали вещи, Херсонщина – это Украина, херсонцы – это украинцы. Херсон – это город герой, как отметил президент, а херсонцы действительно ведут себя, как герои", – говорит Самойленко.

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Обстановка