Германия решила проблему с поставками оружия Украине. Что пишут западные СМИ

Боеприпасы для немецкой техники будут разрабатывать Нидерланды / Фото: Коллаж: Сегодня

Германия нашла производителя, который поможет Украине с поставками боеприпасов для зенитной машины Gepard. Проблема заключалась в том, что для системы было доступно лишь немногим менее 60 000 35-мм снарядов.

Сайт Сегодня предлагает обзор западных масс-медиа.

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Германия решила вопрос с боеприпасами

Der Spiegel пишет, что Германия решила проблему с поставкой оружия в Украину. По информации издания, найден производитель, который может поставить новые боеприпасы для зенитного танка "Гепард".

Блинкен избегает российских дипломатов

The Washington Post пишет, что пока война в Украине близится к 5-му месяцу, Блинкен держит российских дипломатов на расстоянии вытянутой руки. Госсекретарь не общался ни с одним высокопоставленным русским чиновником на протяжении всей войны. Некоторые опытные дипломаты говорят, что это ошибка.

Что произошло на встрече G-20

The Wall Street Journal пишет, что Блинкен упрекает китайского коллегу за поддержку России. Встреча Госсекретаря Энтоны Блинкена с Китаем Ван I проходила на фоне попыток США изолировать Россию на встрече G-20.

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Reuters министры иностранных дел G-20 призвали прекратить войну и зерновую блокаду в Украине, когда главный дипломат России покинул встречу и осудил Запад за "бешеную критику" и утрату шанса решить глобальные экономические проблемы.

Канада вернет Германии подсанкционную турбину Nord Stream

Bloomberg Канада согласилась экспортировать турбину для перекачки природного газа обратно в Германию для использования в газопроводе Nord Stream. Решение было принято, несмотря на отрицание правительства Украины и большой украинской диаспоры в Канаде, которые утверждали, что возвращение турбины подорвет режим санкций. Украинские энергокомпании ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго требуют полного эмбарго на российскую нафту, газ и поставку технологий в нефтегазовой сфере.