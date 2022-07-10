Німеччина вирішила проблему з постачанням зброї Україні. Що пишуть західні ЗМІ

Боєприпаси для німецької техніки розроблятимуть Нідерланди / Фото: Колаж: Сьогодні

Німеччина знайшла виробника, який допоможе Україні в постачанні боєприпасів для зенітної машини Gepard. Проблема полягала в тому, що для системи було доступно трохи менш ніж 60 000 35-мм снарядів.

Сайт Сьогодні пропонує огляд західних масмедіа.

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Німеччина вирішила питання боєприпасів

Der Spiegel пише, що Німеччина вирішила проблему з постачанням зброї в Україну. За інформацією видання, знайдено виробника, який може передати нові боєприпаси для зенітного танка "Гепард".

Блінкен уникає російських дипломатів

The Washington Post пише, що на 5-му місяці війни Росії в Україні Блінкен тримає російських дипломатів на відстані простягнутої руки. Держсекретар не спілкувався з жодним російським високопосадовцем протягом усієї війни. Деякі досвідчені дипломати стверджують, що це помилка.

Що сталося на зустрічі G-20

The Wall Street Journal передає, що Блінкен дорікає китайському колезі за підтримку Росії. Зустріч держсекретаря Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Китаю Ван I проходила на тлі спроб США ізолювати Росію на зустрічі G-20.

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Reuters сповідає: міністри закордонних справ G-20 закликали припинити війну та зернову блокаду в Україні, тимчасом як головний дипломат Росії Сергій Лавров залишив зустріч і засудив Захід за "шалену критику" та втрату шансу вирішити глобальні економічні проблеми.

Канада поверне Німеччині підсанкційну турбіну Nord Stream

Bloomberg вказує, що Канада погодилася повернути турбіну для перекачування газу Німеччині для використання в газопроводі Nord Stream. Рішення було ухвалено, незважаючи на позицію уряду України та великої української діаспори в Канаді, які стверджували, що повернення турбіни підірве режим санкцій. Українські енергокомпанії ДТЕК, "Нафтогаз" та "Укренерго" вимагають повного ембарго на російську нафту, газ та технології у нафтогазовій сфері.