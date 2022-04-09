Геращенко: с "Точкой-У" русская пропаганда в очередной раз облажалась

Очень быстро доказательства против России нашлись /Коллаж "Сегодня"

На каждое лживое обвинение со стороны России очень быстро появляются доказательства неправдивости такой информации. Так произошло и с заявлениями из Москвы, что это Украина обстреляла ж/д вокзал Краматорска 8 апреля из советского тактического ракетного комплекса дивизионного звена "Точкой-У" и что якобы нет такого комплекса на вооружении Минобороны РФ. Теперь в сети появилось видео этого комплекса дивизионного звена "Точка-У" на параде 09 мая 2021 года в городе Кореновск Краснодарского края, РФ.

Видео опубликовал на своем телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

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"Русская пропаганда в очередной раз облажалась", – написал Геращенко.

Лживые бредни Кремля

Пресс-секретарь международного преступника В.Путина Дмитрий Песков заявил через несколько часов после гибели 50 человек в Краматорске, что Россия не использует такое вооружение. "Здесь нужно ориентироваться на заявление министерства обороны, которое исключает применение этой ракеты со стороны наших Вооруженных сил. Наши Вооруженные силы такой тип ракет не используют", – передает его слова агентство "Интерфакс".

Через несколько часов после преступления против человечности, высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов сообщил, что у них есть доказательства того, что именно Россия обстреляла Краматорск.

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Глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий считает, что это была месть всему прогрессивному человечеству за то, что накануне Россию выгнали из Совета ООН по правам человека.