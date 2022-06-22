Генерал Павлюк оценил вероятность нового наступления РФ на Киев

Павлюк рассказал о новой угрозе со стороны РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия может попытаться сформировать новые ударные группировки на Киевском и Черниговском направлениях. При этом на сегодняшний день большей угрозой является вероятность ракетных обстрелов Киева. Об этом заявил командующий группировкой сил и средств обороны города Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью "Укринформу"

"На сегодняшний день безопасность Киева, Киевской области, всей Украины обеспечивается вдоль линии столкновения в Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской областях. Для врага Киев остается главной целью его захватнических мечтаний. Он никогда не откажется от этого. Об этом нам следует постоянно помнить и не исключать вероятность попыток формирования новых ударных группировок на Киевском и Черниговском направлениях за счет мер "тотальной мобилизации" резервистов, привлечения запасов техники и вооружения советских времен, которых еще достаточно на базах хранения", — сказал он.

Несмотря на большие потери российской армии в живой силе, вооружении и военной технике, агрессор по-прежнему имеет значительный человеческий и технический ресурс, отметил Павлюк.

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Он добавил, что, учитывая состояние и положение войск противника, внезапно или в сжатые сроки это осуществить невозможно. Однако в случае успеха противника в Восточной операционной зоне значительная часть его сил и средств может быть перемещена оттуда на Киевское направление и задействована в формировании новой ударной группировки. А значит, опасность повторного наступления на Киев остается. В то же время, по мнению командующего, на сегодняшний день более вероятно угроза ракетных ударов по Киеву.

"Вокруг Киева создана достаточно эффективная и эшелонированная система ПВО, которая в целом способна защитить город от средств воздушного нападения и постоянно совершенствуется. Однако вероятность прорыва зоны ПВО в случае массированного ракетного удара все же существует", — сказал генерал-лейтенант.

Предупреждение от Арестовича

Ранее внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в ближайшие дни велика вероятность того, что российские войска могут нанести ракетные удары по столице. Жителям города не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Арестович отметил, что наиболее опасный период будет 25-26 июня, связан он с успешными действиями ВСУ в Черном море.