Гайдай рассказал, что Луганская область готовится к деоккупации территорий

Безопасных мест в Луганской области сейчас нет / Коллаж "Сегодня"

Луганская область готовится к деоккупации территорий. Однако до 9 мая российские военные будут пытаться совершить прорывы по трем направлениям.

Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

Реклама

Безопасных мест в Луганской области сейчас нет. Самая горячая точка – Попасная. Эвакуация людей из города невозможна.

По словам Сергея Гайдая, до 9 мая оккупанты будут пытаться совершить прорывы по трем направлениям:

Рубежное,

Попасная,

Северодонецк.

Атаки и обстрелы по данным направлениям усилятся.

Реклама

"Благодаря западным партнерам, готовимся к деоккупации территорий Луганской области. Контрнаступление и бои будут тяжелыми, а это многочисленные разрушения, поэтому еще раз призываю к эвакуации", – говорится в сообщении.

Когда может закончиться наступление на Донбасс

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что массированное наступление на Донбасс, что продолжается, может закончиться накануне 9 мая. Он также назвал причину, по которой россияне могут остановиться. По мнению эксперта, Вооруженные силы Украины эффективно и мощно препятствуют реализации планов врага.

"ВСУ постоянно наносят огневое поражение, не давая врагу усилить возможности в наступлении. Мы сорвали приезд начальника Генштаба ВС РФ, он ранен и срочно вернулся в Москву", – сказал Жданов.

Реклама

Ранее мы писали: