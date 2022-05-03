Гайдай рассказал, что Луганская область готовится к деоккупации территорий

Безопасных мест в Луганской области сейчас нет / Коллаж "Сегодня"
Луганская область готовится к деоккупации территорий. Однако до 9 мая российские военные будут пытаться совершить прорывы по трем направлениям.
Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.
Безопасных мест в Луганской области сейчас нет. Самая горячая точка – Попасная. Эвакуация людей из города невозможна.
По словам Сергея Гайдая, до 9 мая оккупанты будут пытаться совершить прорывы по трем направлениям:
- Рубежное,
- Попасная,
- Северодонецк.
Атаки и обстрелы по данным направлениям усилятся.
"Благодаря западным партнерам, готовимся к деоккупации территорий Луганской области. Контрнаступление и бои будут тяжелыми, а это многочисленные разрушения, поэтому еще раз призываю к эвакуации", – говорится в сообщении.
Когда может закончиться наступление на Донбасс
Военный эксперт Олег Жданов заявил, что массированное наступление на Донбасс, что продолжается, может закончиться накануне 9 мая. Он также назвал причину, по которой россияне могут остановиться. По мнению эксперта, Вооруженные силы Украины эффективно и мощно препятствуют реализации планов врага.
"ВСУ постоянно наносят огневое поражение, не давая врагу усилить возможности в наступлении. Мы сорвали приезд начальника Генштаба ВС РФ, он ранен и срочно вернулся в Москву", – сказал Жданов.