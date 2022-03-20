Фонд Рината Ахметова продолжает предоставлять гуманитарную помощь для жителей Восточной Украины

Фонд Рината Ахметова доставил партию продуктовых наборов в Покровск / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня Фонд Рината Ахметова доставил очередную партию продуктовых наборов в Покровск. Это более 4 тысяч наборов продуктов первой необходимости: мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье. Они будут распределены между жителями Святогорска, Лимана и Волновахи.

Местные власти соответствующего района получат необходимое количество продуктовых наборов под кураторством Донецкой облгосадминистрации.

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В целом, Фонд Рината Ахметова передает 100 тысяч продуктовых наборов для жителей восточной Украины.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

Как сообщал "Сегодня", Фонда Рината Ахметова передает 100 тысяч продуктовых наборов для жителей Восточной Украины. 16 марта в Покровске выдали первые продуктовые наборы. Адресная помощь предназначена для внутренне перемещенных лиц с горячих точек региона. В первую очередь – для эвакуированных из Волновахи.