Жители Донецкой области получили первую гуманитарную помощь Фонда Рината Ахметова

Первые продуктовые наборы Фонда Рината Ахметова выдали в Покровске. Адресная помощь предназначена для внутренне перемещенных лиц с горячих точек региона. В первую очередь – для эвакуированных из Волновахи.
В частности, гуманитарную помощь получили переселенцы в Белозерском, Добропольском, Мирноградском, Новогродовском, Покровском, Селидовском, Кураховском городских территориальных общинах. А также в Шаховской и Криворожской (Покровский район) сельских территориальных общин.
В состав наборов входят продукты первой необходимости, в частности: мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.
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"Фонд Рината Ахметова и компания Метинвест одними из первых включились в работу. Кроме помощи волонтерами и транспортом есть продуктовые наборы, которые сегодня очень нужны нашим переселенцам. Большое спасибо Фонду Рината Ахметова", – сказал Руслан Требушкин, городской голова Покровска.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3.5 млн были спасены на Донбассе.
Ситуация в Украине 16 марта
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- Администрация Белого дома не спешит закрывать небо над Украиной, чтобы сохранить больше жизней граждан нашей страны, на жилые дома которых регулярно летят бомбы международного преступника Владимира Путина.
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- Несмотря на обстрел столицы Украины, рано утром 15 марта сюда прибыли лидеры трех европейских государств: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и его коллега из Словении Янез Янша. Выйдя к журналистам, президент Украины Владимир Зеленский заявил: "С такими друзьями мы победим".