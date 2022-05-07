Философ на пепелище. Что осталось от музея Сковороды после ракетного удара РФ (фото)

Оккупанты обстреляли музей в Харьковской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Появились фото Национального музея Григория Сковороды в Харьковской области, который обстреляли российские оккупанты. Это произошло в ночь на 7 мая. Здание практически уничтожили.

Соответствующие кадры опубликовал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Как рассказал Синегубов, оккупанты обстреляли музей в 23:00. Снаряд попал прямо в крышу здания. На территории находился 35-летний мужчина, который присматривал за музеем, к сожалению, он получил ранения. Помещение практически уничтожено.

Ценнейшие экспонаты коллекции удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место.

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Последствия обстрелов оккупантов. Фото: Олег Синегубов

Что известно об обстреле музея?

В Харьковской области русские оккупанты уничтожили Национальный музей Григория Сковороды. Об этом сообщает Общественное. Харьков со ссылкой на главу Золочевской общины Виктора Коваленко.

Учреждение оккупанты уничтожили прямым попаданием российской ракеты в ночь на 7 мая. Снаряд влетел под крышу здания, вспыхнул пожар. Огонь охватил все помещения музея.

Старинное здание

Музей расположен в с. Сковородиновка. Это было имение XVIII века, в котором в последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Григорий Сковорода. Нынешней зимой в Украине на государственном уровне будут отмечать 300-летие со дня рождения украинского философа.

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