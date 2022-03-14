Оккупанты обстреляли и ограбили музей под Запорожьем: украли даже унитаз

Российские военные разбили оргтехнику и вынесли все с территории

Впервые этот унитаз украли большевики / Коллаж "Сегодня"

В Запорожской области российские военные, помимо оргтехники, украли мраморный унитаз, который принадлежал графам Поповым, из архитектурного музея-заповедника "Усадьба Попова".

Об этом сообщила директор комплекса Анна Головко.

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Заповедник, который находится в Васильевке, был обстрелян и разграблен в воскресенье, 13 марта. Российские военные разбили оргтехнику и вынесли с территории все, "что можно было взять в руки".

Председатель Департамента культуры и информационной политики Запорожской областной госадминистрации Влад Мороко утверждает, что оккупанты украли даже мраморный унитаз.

"Я не знаю, зачем он им. Орки, грабя "Усадьбу Попова", вместе с пилами и шуруповертом украли и мраморный унитаз времен графов Поповых. Впервые этот унитаз украли большевики. И вот снова, новые захватчики воруют злосчастный унитаз! Зачем? Я не понимаю! Орда, просто орда!" — говорится в сообщении.

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