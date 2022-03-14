Оккупанты обстреляли и ограбили музей под Запорожьем: украли даже унитаз

В Запорожской области российские военные, помимо оргтехники, украли мраморный унитаз, который принадлежал графам Поповым, из архитектурного музея-заповедника "Усадьба Попова".
Об этом сообщила директор комплекса Анна Головко.
Заповедник, который находится в Васильевке, был обстрелян и разграблен в воскресенье, 13 марта. Российские военные разбили оргтехнику и вынесли с территории все, "что можно было взять в руки".
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Председатель Департамента культуры и информационной политики Запорожской областной госадминистрации Влад Мороко утверждает, что оккупанты украли даже мраморный унитаз.
"Я не знаю, зачем он им. Орки, грабя "Усадьбу Попова", вместе с пилами и шуруповертом украли и мраморный унитаз времен графов Поповых. Впервые этот унитаз украли большевики. И вот снова, новые захватчики воруют злосчастный унитаз! Зачем? Я не понимаю! Орда, просто орда!" — говорится в сообщении.
Ситуация в Украине 14 марта
- Украинские военные вот уже 19-й день защищают нашу страну от российских оккупантов. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг продолжает наступательную операцию. Оккупанты обстреливают украинские города и убивают мирных жителей, но наши бойцы безжалостно уничтожают российско-фашистских интервентов. Весь мир за нас – страны Запада продолжают давить санкциями на Россию.
- Начался четвертый раунд переговоров делегаций Украины и России. Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Украина ожидает от России прекращения огня и немедленного отвода войск.
- Оккупанты ударили ракетами по Снигиревке и Первомайскому, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении. Эти населенные пункты находятся в 30 километрах друг от друга. В результате удара пропала мобильная связь.
- Российские войска атаковали авиазавод "Антонов" в Киеве. По территории завода выпустили три ракеты. Об этом сообщил заместитель киевского городского головы Николай Поворозник.
- За прошедшие сутки группировкой Воздушных сил Вооруженных Сил Украины было уничтожено четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация относительно типа уточняется).