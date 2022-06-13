Фейгин раскрыл планы Путина на пленных защитников Мариуполя

Марк Фейгин считает, что РФ не согласится на обмен пленных защитников Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин будет использовать пленных защитников Мариуполя для шантажа украинских властей и расшатывания ситуации в Украине. Для этого пленным бойцам могут угрожать казнью.

Об этом заявил российский юрист и политический деятель Марк Фейгин в эфире проекта "Україна разом" на Youtube-канале "Украина 24".

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По его словам, если Путину удастся перевести конфликт в стадию переговоров, "он продолжит свой шантаж, который может оказаться действенным".

"Я думаю, что он попытается использовать 2500 защитников Мариуполя для создания такой ситуации внутри Украины, когда близкие, оппозиция будут требовать от Киева решить этот вопрос. А Зеленский не может его решить. Он бы с удовольствием отдал всех российских пленных, которые у него есть, за защитников Мариуполя – и из полка "Азов", и из ВСУ. Но проблема заключается в том, что на это не соглашается Москва", – объяснил российский юрист.

Как прогнозирует Фейгин, "будут какие-то публичные вещи, которые будут создавать большое напряжение в самой Украине".

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"Я занимался защитой украинских полизаключенных в России, пока меня не лишили адвокатского статуса в 2018 году. Я наблюдал, как набирали этих заложников – пачками хватали в Крыму невинных людей. А здесь 2500 – можно шантажировать, говорить, что мы их казним, или еще что-нибудь", – отметил он.

Юрист не верит, что президент РФ согласится вернуть защитников Мариуполя Украине.

"Не надо думать о Путине лучше, чем он есть. Что он просто возьмет и обменяет военнопленных на военнопленных – кто в это поверит? Он же людоед", – подчеркнул Фейгин.

В "ДНР" угрожают трибуналом пленным с "Азовстали"

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин ранее заявил российским СМИ, что готовит "международный трибунал" украинским пленным с "Азовстали".

В свою очередь, как объяснил эксперт по международному праву Глеб Богуш, "ДНР" не может организовать международный трибунал, поскольку не является государством. Сейчас, согласно международному праву, есть две конфликтующие стороны – Украина и Россия. Поэтому всю ответственность за то, что происходит с украинскими военнопленными, несет РФ.

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В "ДНР" нет моратория на смертную казнь, то есть теоретически расстрелы там возможны. Однако на это даже Кремль вряд ли пойдет, так как убийство пленных является военным преступлением, которое в данном случае даже доказывать не придется.

Отметим, что число бойцов, вышедших с "Азовстали", украинской стороной официально до сих пор не названо. По данным же Минобороны России, у них в плену оказались около 2000 украинских военных. Важный момент заключается в том, что среди вышедших с "Азовстали" далеко не все бойцы полка "Азов".

По данным военных экспертов, учитывая большие потери, в плену у россиян оказалось максимум 200-300 азовцев. Остальные пленные – в основном части морпехов и пограничников, объединившиеся с полком уже во время защиты Мариуполя.