Эвакуация людей из Мариуполя: Верещук рассказала, как будут работать гуманитарные коридоры

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В Украине 22 марта будет продолжаться эвакуация жителей Мариуполя Донецкой области.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук в Facebook, комментируя работу гуманитарных коридоров.

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По ее словам, сегодня усилия сосредоточены на эвакуации мариупольцев. Будут работать следующие маршруты:

Бердянск – Запорожье (место сбора – спорткомплекс по ул. Мелитопольское шоссе, 27).

Мангушская громада – Запорожье (место сбора – с. Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена").

Никольское – Запорожье (место сбора – школа №2, ул. Парковая, 23).

"Мы понимаем, что мест всем не хватит, поэтому просим приходить в автобусы организованно, согласно инструкции наших работников на местах. Эвакуация будет происходить ежедневно по тому же алгоритму, пока не вывезем всех", – сказала вице-премьер.

Она добавила, что из Запорожья по маршруту в Мариуполь отправился 21 автобус и грузовик с гуманитарной помощью. Решается вопрос для доставки дополнительного объема горючего в Бердянск, чтобы продолжить безвозмездно заправлять машины мариупольцев.

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Верещук также напомнила постоянные номера штабов помощи мариупольцам:

в Бердянске – 3-62-76; 3-52-52; (097) 551-59-17; (050) 439-75-29;

в Запорожье – (095) 220-41-11; (067) 220-41-12;

общий номер – (0800) 503-508.

Из Мариуполя в РФ насильно вывезли тысячи жителей

За последнюю неделю российские оккупанты насильно вывезли на территорию РФ несколько тысяч местных жителей. Это преимущественно женщины и дети из Левобережного района и укрытия в здании спортклуба, где они скрывались от бомбардировок.

В этих районах шли боевые действия. Чтобы сохранить жизнь мирных людей, бойцы ВСУ отошли от мест массового скопления людей, ведь туда могли ударить оккупанты. Этим воспользовались противники и стали похищать людей.