Евакуація людей з Маріуполя: Верещук розповіла, як працюватимуть гуманітарні коридори

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В Україні 22 березня триватиме евакуація мешканців Маріуполя Донецької області.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук у Facebook, коментуючи роботу гуманітарних коридорів.

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За її словами, сьогодні зусилля зосереджені на евакуації маріупольців. Працюватимуть наступні маршрути:

Бердянськ – Запоріжжя (місце збору – спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27).

Мангушська громада – Запоріжжя (місце збору – с. Юр’ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна").

Нікольське – Запоріжжя (місце збору – школа №2, вул. Паркова, 23).

"Ми розуміємо, що місць усім не вистачить, тому просимо приходити до автобусів організовано, відповідно до інструкції наших працівників на місцях. Евакуація відбуватиметься щоденно за тим самим алгоритмом, поки не вивеземо всіх", – сказала віцепрем'єр.

Вона додала, що із Запоріжжя по маршруту до Маріуполя вирушили 21 автобус та вантажівки з гуманітарною допомогою. Вирішується питання для доставки додаткового об'єму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців.

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Верещук також нагадала постійні номери штабів допомоги маріупольцям:

у Бердянську – 3-62-76; 3-52-52; (097) 551-59-17; (050) 439-75-29;

у Запоріжжі – (095) 220-41-11; (067) 220-41-12;

загальний номер – (0800) 503-508.

З Маріуполя до РФ насильно вивезли тисячі жителів

За останній тиждень російські окупанти насильно вивезли на територію РФ кілька тисяч місцевих мешканців. Це переважно жінки та діти з Лівобережного району та укриття у будівлі спорт-клубу, де вони ховалися від бомбардувань.

У цих районах точилися бойові дії. Щоб зберегти життя мирних людей, бійці ЗСУ відійшли від місць масового скупчення людей, адже туди могли вдарити окупанти. Цим скористалися супротивники та почали викрадати людей.