"ЕТанчик" от бойцов Нацгвардии: ВСУ уничтожили вражеский экипаж (видео)

ВСУ выстрелили во вражеский экипаж / Коллаж "Сегодня"

В лесу Луганской области Вооруженные силы Украины уничтожили экипаж российской армии.

Об этом сообщили в МВД Украины.

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"Вражеский экипаж хотел заблудиться в лесу на Луганщине. Но от наших орлиных глаз и метких выстрелов не укроешься", – говорится в сообщении.

ВСУ уничтожили российский танк с экипажем с помощью Javelin

Военные из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады с помощью Javelin уничтожили боевой танк РФ Т-72. От ракетного удара также был уничтожен российский экипаж без возможности идентификации.

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"От ракетного удара с переносного противотанкового комплекса Javelin не спасла ни активная защита, ни так называемый "мангал" (наваренная сверху решетка). После поражения ракетой в танке сдетонировал боекомплект, в результате чего его башню сорвало", – говорится в сообщении.

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