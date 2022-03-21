Джонсон планирует поездку в Киев для встречи с Зеленским – СМИ

Владимир Зеленский (слева) и Борис Джонсон (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность срочной поездки в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине в войне против России.

Об этом сообщает Daily Mail.

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В то же время сотрудники службы безопасности опасаются возможной поездки британского премьера в Киев, но Джонсон все равно хочет попробовать, если это может что-то изменить.

"Если отбросить соображения безопасности, которые очень значительны, вопрос заключается в том, сможете ли вы добиться чего-то большего при личном визите, будет ли это просто демонстрация солидарности, и достаточно ли этой причины", — отметили источники издания.

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