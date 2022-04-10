Два фактора. Грозев спрогнозировал, сколько еще Россия сможет воевать в Украине

Христо Грозев ответил, сколько будут продолжаться военные действия в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководитель издания Bellingcat Христо Грозев назвал два варианта развития событий относительно войны РФ против Украины. Окончание горячих военных действий можно оценивать с военной и политической составляющей. Кроме этого, Россия продолжит сражаться за Донбасс, но Киев, скорее всего, не будет частью стратегии.

Об этом он сказал в интервью BBC News Україна.

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"На этот вопрос можно отвечать с точки зрения военной стратегии и информации о том, какие ресурсы остались в Росиии и Украине. А можно отвечать из политической точки зрения. Это разные ответы. С военной точки зрения Россия может продлить эту войну, конечно, но не по Киеву уже и не по Западной Украине, а только на территории востока и на территории юга. Но даже для этого России необходимо сделать мобилизацию. Единственный способ как-то добавить к тем цифрам военнослужащих, которые сейчас есть, еще как минимум 150 – 200 тысяч. Это не получится просто на контрактной основе", – сказал Грозев.

По его словам, если не будет мер припугивания даже срочников, чтобы подписывать контракты, то не получится найти нужного количества солдат. Но все это приведет к политическим сотрясениям.

"Поэтому, если считать только с военной точки зрения, то они могут продлить эту войну до конца года. Хотя они потеряли 15% своих истребителей и вертолетов. У них остается 85%. У них есть много техники, но нет достаточно офицеров и солдат. По нашим оценкам, они потеряли уже почти 30 батальонно-тактических групп. Это огромный процент всего своего состава", – сказал Грозев.

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Что касается политической составляющей, то Грозев прогнозирует быстрое раскрытие числа жертв среди российских военных, что спровоцирует социальный кризис.

"Намного скорее, чем через несколько месяцев, матери узнают, какое количество сыновей не вернутся с войны. И вот это всегда в России доводило до социального кризиса. Поэтому я думаю, что будет практически невозможно Кремлю пополнить ту необходимую цифру военную, когда станут известны реальные потери на фронте. Вот это я считаю, что будет все-таки в течение месяца. Один из важнейших факторов – это то, что возвращения к Киеву, скорее всего, вообще не будет частью стратегии, но с другой стороны – сколько они готовы продолжить биться за отделение юга и востока – это зависит от внутреннеполитических развитий, которые будем наблюдать", – сказал Грозев.

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Почему Россия пришла с войной в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хотела разделить Украину на части и максимально ослабить. РФ стремилась создать новое разделение в Европе, отвечающее неадекватным амбициям нынешнего поколения российских руководителей. Об этом Зеленский сказал в обращении к народу и политикам Кипра.

"Они хотели уничтожить нашу государственность и разорвать нашу страну. Разделить Украину на части. Столько, сколько смогут, хотели оставить себе. А все, что не смогут захватить, хотели максимально ослабить, максимально разрушить. Россия стремилась создать новое разделение в Европе, которое отвечало бы неадекватным амбициям нынешнего поколения российских руководителей. Они просто не воспринимают серьезно большинство государств мира. Они не уважают большинство народов. Они смотрят на всех в мире или как на тех, кого хотят использовать, или как на тех, кого хотят захватить, или как на тех, кого хотят запугать", – сказал Зеленский.

Украину они рассматривают среди тех, кто во второй группе. Именно поэтому Россия пришла с войной в Украину.

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