Зброя є, воювати нема кому. Грозєв спрогнозував, скільки ще РФ зможе проливати кров українців

Христо Грозев відповів, скільки триватимуть воєнні дії в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівник видання Bellingcat Христо Грозєв назвав два варіанти розвитку подій щодо війни РФ проти України. Закінчення гарячих воєнних дій можна оцінювати з військової та політичної складової. Крім цього, Росія продовжуватиме боротися за Донбас, але Київ, швидше за все, не буде частиною стратегії.

Про це Грозєв сказав в інтерв'ю BBC News Україна.

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"На це питання можна відповідати з погляду військової стратегії та інформації про те, які ресурси залишилися в Росії та Україні. А можна відповідати з політичної точки зору. Це різні відповіді. З військової точки зору, Росія може продовжити цю війну, звичайно, але не по Києву вже й не по Західній Україні, а лише на території сходу і на території півдня, але навіть для цього Росії необхідно провести мобілізацію. Єдиний спосіб якось додати до тих цифр військовослужбовців, які зараз є, ще як мінімум 150 – 200 тисяч. Це не вийде зробити просто на контрактній основі", – сказав Грозєв.

За його словами, якщо не буде заходів залякування навіть строковиків, щоб підписувати контракти, то не вдасться знайти потрібної кількості солдатів. Але все це призведе до політичних потрясінь.

"Тому, якщо рахувати лише з військової точки зору, то вони можуть продовжити цю війну до кінця року. Хоча вони втратили 15% своїх винищувачів та вертольотів. У них залишається 85%. Вони мають багато техніки, але немає достатньо офіцерів і солдатів. За нашими оцінками, вони втратили майже 30 батальйонно-тактичних груп. Це величезний відсоток всього свого складу", – сказав Грозєв.

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Щодо політичної складової, то Грозєв прогнозує швидке розкриття кількості жертв серед російських військових, що спровокує соціальну кризу.

"Набагато швидше, ніж через кілька місяців, матері дізнаються, скільки синів не повернулися з війни. І ось це завжди в Росії доводило до соціальної кризи. Тому я думаю, що буде практично неможливо Кремлю поповнити ту необхідну цифру військову, коли стануть відомі реальні втрати на фронті. Ось це я вважаю, що буде все-таки протягом місяця. Один з найважливіших факторів – це те, що повернення до Києва, швидше за все, взагалі не буде частиною стратегії, але з іншого боку – скільки вони готові продовжити битися за відділення півдня і сходу – це залежить від внутрішньополітичних розвитків, які ми спостерігатимемо", – сказав Грозєв.

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Чому Росія прийшла з війною в Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хотіла розділити Україну на частини та максимально послабити. РФ прагнула створити новий поділ у Європі, який відповідає неадекватним амбіціям нинішнього покоління російських керівників. Про це Зеленський сказав у зверненні до народу та політиків Кіпру.

"Вони хотіли знищити нашу державність і пошматувати нашу країну. Розділити Україну на частини. Стільки, скільки зможуть, хотіли залишити собі. А все, що не зможуть захопити, хотіли максимально послабити, максимально зруйнувати. Росія прагнула створити нове розділення у Європі, яке відповідало б неадекватним амбіціям теперішнього покоління російських керівників. Вони ж просто не сприймають серйозно більшість держав світу. Вони не поважають більшість народів. Вони дивляться на всіх у світі або як на тих, кого хочуть використати, або як на тих, кого хочуть підкорити, або як на тих, кого хочуть залякати", – сказав Зеленський.

Україну вони розглядають серед тих, хто у другій групі. Саме тому Росія прийшла з війною в Україну.

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