Донецк снова обстреливают оккупанты (фото, видео)

Пожар в Донецке из-за обстрела / Фото: Коллаж: Сегодня

Временно оккупированный Донецк снова оказался под сильным обстрелом. Местные публикуют кадры пожара в центре города. Об этом сообщает "Украина 24".

Как заявил глава подконтрольной так называемой "ДНР" "администрации" Донецка Алексей Кулемзин, в результате обстрела Калининского района на территории заправочной станции обнаружен неразорвавшийся снаряд. Также в этом районе был прилет снаряда между домами, повреждений нет.

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В Ленинском районе по улице Куйбышева в результате попадания снарядов в автогаражи произошло масштабное возгорание.

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