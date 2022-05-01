Дания передаст Украине бронетранспортеры, тяжелые минометы и снаряды к ним

Piranha – семейство колесных БТР, разработанных швейцарской компанией. Коллаж "Сегодня"

Дания передаст Вооруженным силам Украины 25 колесных бронетранспортеров Piranha III и тяжелые минометы М10.

Об этом сообщает датское издание Olfi.

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Piranha – семейство колесных БТР, разработанных швейцарской компанией. Piranha III – устаревшая модель БТР для Дании. На нынешнем этапе армия Дании перевооружается на БТР Piranha V.

Все машины Piranha могут плавать, для чего оборудованы двумя гребными винтами в кормовой части корпуса. Piranha может использоваться как истребитель танков и самоходный ПТРК (противотанковый ракетный комплекс).

Также сообщается, что Дания передаст Украине 50 гусеничных бронетранспортеров M113 и тяжелые минометы М10 вместе с тысячами минометных снарядов для них.

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Испания, Италия и Дания высылают российских дипломатов из-за зверств армии РФ в Украине

Испания, Италия и Дания высылают россиян. Также персонами нон грата объявлен ряд должностных лиц постоянного представительства России при ЕС. Правительство Испании выдворит не менее 25 российских дипломатов и сотрудников посольства России в Мадриде. Как рассказали в правительстве, дипломаты России "несут угрозу безопасности страны, а также в связи с ситуацией, которая наблюдается в городах Буча и Мариуполь".

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