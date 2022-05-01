Данія передасть Україні бронетранспортери, важкі міномети та снаряди до них

Piranha – сімейство колісних БТР, розроблених швейцарською компанією. Колаж "Сьогодні"

Данія передасть Збройним силам України 25 колісних бронетранспортерів Piranha III та важкі міномети М10.

Про це повідомляє данське видання Olfi.

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Piranha – сімейство колісних БТР, розроблених швейцарською компанією. Piranha III – застаріла модель БТР Данії. На нинішньому етапі армія Данії переозброює БТР Piranha V.

Всі машини Piranha можуть плавати, для чого обладнані двома гребними гвинтами у кормовій частині корпусу. Piranha може використовуватися як винищувач танків та самохідний ПТРК (протитанковий ракетний комплекс).

Також повідомляється, що Данія передасть Україні 50 гусеничних бронетранспортерів M113 та важкі міномети М10 разом із тисячами мінометних снарядів для них.

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Іспанія, Італія та Данія висилають російських дипломатів через звірства армії РФ в Україні

Іспанія, Італія та Данія висилають росіян. Також персонами нон грата оголошено низку посадових осіб постійного представництва Росії при ЄС. Уряд Іспанії видворить не менше 25 російських дипломатів та співробітників посольства Росії у Мадриді. Як розповіли в уряді, дипломати Росії "несуть загрозу безпеці країни, а також у зв'язку із ситуацією, яка спостерігається в містах Буча та Маріуполь".

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