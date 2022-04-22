Данилов: Путин не остановится 9 мая, у него есть "главная задача"

Данилов рассказал о планах Путина / Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путинне остановит "военную операцию" в Украине. Его главная задача – уничтожение государства.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет "Суспільне".

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"Мы осознаем, что Путин останавливаться не собирается. Ни 9 мая, ни 10, ни 20. Задача Путина, которую он поставил перед своими военными, довольно проста — уничтожение нашего государства. Других задач у них нет", - говорит Алексей Данилов.

По словам секретаря СНБО, РФ не считает, что Украина – государство. Также был прописан план, что должны существовать концлагеря, а наших граждан должны были отправлять на строительство 3-5 городов в Сибири.

Путин думает, что США утратят интерес к Украине?

Президент РФ Владимир Путин скорее всего считает, что Запад потеряет интерес к Украине и перестанет ей помогать, но это не так. Об этом на своей странице в Twitter написал американский лидер Джо Байден.

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"Пока Россия продолжает жестоко обращаться с Украиной, Путин делает ставку на то, что мы потеряем к ней интерес. Он делает ставку на то, что западное единство рухнет. Мы еще раз докажем, что он ошибался", – написал Байден.

По его словам, единство внутри Америки, а также единство страны с партнерами, союзниками и украинским народом посылает Путину безошибочный сигнал о том, что ему никогда не удастся оккупировать всю Украину.

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