Данилов: Путін не зупиниться 9 травня, має "головне завдання"

Данилов розповів про плани Путіна / Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путінне зупинить "військову операцію" в Україні. Його головне завдання – знищення держави.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов, пише "Суспільне".

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"Ми усвідомлюємо, що Путін зупинятися не збирається. Ні 9 травня, ні 10, ні 20. Завдання Путіна, яке він поставив перед своїми військовими, досить просте — знищення нашої держави. Інших завдань у них немає", – каже Олексій Данилов.

За словами секретаря РНБО, РФ не вважає, що Україна є державою. Також було прописано план, що мають існувати концтабори, а наших громадян мали відправляти для будівництва 3-5 міст до Сибіру.

Путін думає, що США втратять інтерес до України?

Президент РФ Володимир Путіншвидше за все вважає, що Захід втратить інтерес до України та перестане їй допомагати, але це не так. Про це на своїй сторінці у Twitter написав американський лідер Джо Байден

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"Поки що Росія продовжує жорстоко поводитися з Україною, Путін робить ставку на те, що ми втратимо до неї інтерес. Він робить ставку на те, що західна єдність впаде. Ми ще раз доведемо, що він помилявся", – написав Байден.

За його словами, єдність усередині Америки, а також єдність країни з партнерами, союзниками та українським народом надсилає Путіну безпомилковий сигнал про те, що йому ніколи не вдасться окупувати всю Україну.

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