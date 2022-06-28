"Да кого мы тут защищаем!": оккупант откровенно высказался о войне в Украине – перехват

Разведка перехватила разговор военного РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные сами признают лживость кремлевской пропаганды о войне в Украине и прекрасно понимают, что они оккупанты.

Об этом свидетельствует телефонный разговор, перехваченный Главным управлением разведки Минобороны. Перехват опубликовал на своем YouТube-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

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Захватчик жалуется своей собеседнице, что его "всё бесить начинает, надо уезжать нах*й". Женщина возражает, что солдаты должны "ехать защищать" от якобы нападения Украины на Россию, но оккупант выходит из себя:

- Да кого защищать, нах*й? Мы никого не защищаем! Кого мы, нах*й, защищаем?

- Нас, бл*!

- Сами себя? В смысле?! На нас никто не нападал, чтобы мы защищали кого-то!

- Так а вдруг бы напали?

- Это мы! Кто, бл*? Ты что, прикалываешься?

- Они же там собирались!

- Да бл*, кто?!. Не надо телевизор смотреть, я же тебе говорю! Не надо слушать, нах*й!

Военный РФ опроверг пропагандистский фейк о том, что Украина якобы готовила наступление на Россию. По его словам, "это все говорят для того, чтобы люди верили, что мы не оккупанты".

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Вместо почестей: военные РФ складывают погибших штабелями

Ранее СБУ опубликовала перехват, где военный РФ рассказывает, как оккупанты складывают тела своих убитых под открытым небом.

"Они лежат штабелями. Не в холодильниках, нигде. Прямо на улице лежат, как доски. Там запах… сумасшедший", – рассказывают друг другу россияне.

Как свидетельствуют предыдущие перехваты СБУ, захватчики пытаются скрыть масштабы потерь, поэтому везут "груз 200" ночью и небольшими партиями. И пока тела ждут своей очереди, начинают разлагаться.