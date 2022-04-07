Часть российской авиации переместилась из Беларуси в Брянскую область РФ – СМИ

Авиация оккупантов переместилась в РФ / Фото: Коллаж: Сегодня
Часть российских вертолетов перебазировалась из Беларуси на аэродром Сеща в Брянской области России.
Об этом сообщает расследование "Схем".
Сейчас в Сеще базируются военные вертолеты, истребители, самолеты АН-124 и ИЛ-76. Об этом свидетельствует спутниковый снимок за 6 апреля, который располагают "Схемы".
На аэродроме можно заметить, в частности, 19 истребителей, не менее 20 военных вертолетов. А также военно-транспортные самолеты АН-124 и ИЛ-76, которые там постоянно базируются.
Ранее в пабликах сообщали, что, начиная с 3 апреля, часть вертолетов РФ Ми-8, Ми-26 и Ка-52 вылетели из аэропорта Мачулищи возле города Минск в Беларуси – в сторону Сещи.
На спутниковом снимке части аэропорта Мачулищи за 28 марта действительно можно было заметить эти вертолеты.
В Генштабе подсчитали потери России на 6 апреля
Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04 ориентировочно составили:
- Личного состава — около 18 600 человек
- Танков ‒ 684 единиц,
- Боевых бронированных машин ‒ 1861 единиц
- Артиллерийских систем — 332 единицы
- РСЗО — 107 единиц
- Средства ПВО — 55 единиц
- Самолетов – 150 единиц
- Вертолетов – 135 единиц
- Автомобильной техники — 1 324 единиц
- Корабли/катера — 7 единиц
- Цистерн с ГСМ —76
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 96
- Специальная техника – 25
- Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4
Данные еще уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий, отметили в Генштабе.