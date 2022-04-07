Частина російської авіації перемістилася з Білорусі до Брянської області РФ – ЗМІ

Авіація окупантів перемістилася до РФ / Фото: Колаж: Сьогодні
Частина російських гелікоптерів перебазувалася з Білорусі на аеродром Сіща в Брянській області Росії.
Про це повідомляє розслідування "Схем".
Зараз у Сіщі базуються військові гелікоптери, винищувачі, літаки АН-124 та ІЛ-76. Про це свідчить супутниковий знімок за 6 квітня, який мають "Схеми".
На аеродромі можна побачити, зокрема, 19 винищувачів, щонайменше 20 військових вертольотів. А також військово-транспортні літаки АН-124 та ІЛ-76, які там постійно базуються.
Раніше в пабликах повідомляли, що, починаючи з 3 квітня, частина вертольотів РФ Мі-8, Мі-26 та Ка-52 вилетіли з аеропорту Мачуліщі біля міста Мінськ у Білорусі – у бік Сіщі.
На супутниковому знімку частини аеропорту Мачуліщі за 28 березня справді можна було помітити ці гелікоптери.
У Генштабі підрахували втрати Росії на 6 квітня
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.04 орієнтовно склали:
- Особового складу – близько 18 600 осіб
- Танків – 684 одиниць,
- Бойових броньованих машин – 1861 одиниць
- Артилерійських систем – 332 одиниці
- РСЗВ – 107 одиниць
- Кошти ППО – 55 одиниць
- Літаків – 150 одиниць
- Вертольотів – 135 одиниць
- Автомобільної техніки – 1 324 одиниць
- Кораблі/катери – 7 одиниць
- Цистерн з ПММ-76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96
- Спеціальна техніка – 25
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4
Дані ще уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зазначили у Генштабі.