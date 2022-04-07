Частина російської авіації перемістилася з Білорусі до Брянської області РФ – ЗМІ

Авіація окупантів перемістилася до РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Частина російських гелікоптерів перебазувалася з Білорусі на аеродром Сіща в Брянській області Росії.

Про це повідомляє розслідування "Схем".

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Зараз у Сіщі базуються військові гелікоптери, винищувачі, літаки АН-124 та ІЛ-76. Про це свідчить супутниковий знімок за 6 квітня, який мають "Схеми".

На аеродромі можна побачити, зокрема, 19 винищувачів, щонайменше 20 військових вертольотів. А також військово-транспортні літаки АН-124 та ІЛ-76, які там постійно базуються.

Раніше в пабликах повідомляли, що, починаючи з 3 квітня, частина вертольотів РФ Мі-8, Мі-26 та Ка-52 вилетіли з аеропорту Мачуліщі біля міста Мінськ у Білорусі – у бік Сіщі.

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Авіація окупантів перемістилася до РФ

На супутниковому знімку частини аеропорту Мачуліщі за 28 березня справді можна було помітити ці гелікоптери.

У Генштабі підрахували втрати Росії на 6 квітня

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.04 орієнтовно склали:

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Особового складу – близько 18 600 осіб

Танків – 684 одиниць,

Бойових броньованих машин – 1861 одиниць

Артилерійських систем – 332 одиниці

РСЗВ – 107 одиниць

Кошти ППО – 55 одиниць

Літаків – 150 одиниць

Вертольотів – 135 одиниць

Автомобільної техніки – 1 324 одиниць

Кораблі/катери – 7 одиниць

Цистерн з ПММ-76

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96

Спеціальна техніка – 25

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4

Дані ще уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зазначили у Генштабі.

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