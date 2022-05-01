"Цель РФ – геноцид": российский пропагандист порадовался обстрелу Киева

Российский пропагандист Сергей Мардан порадовался ракетному удару по Киеву / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский пропагандист, ведущий радио "Комсомольская правда" Сергей Мардан радуется ракетным ударам по Киеву и хочет еще больше жертв. Кремлевская пропаганда больше не прячется за лозунги "борьбы с фашизмом" и открыто признает, что цель России – геноцид.

После обстрела Киева с человеческими жертвами 28 апреля Мардан опубликовал в Telegram фото разрушений, которые снабдил комментариями: "Что может быть лучше горящего Киева на ночь?" и "Хорошо, но мало".

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Реакцию пропагандиста на ракетный обстрел прокомментировал в своем Telegram-канале журналист Денис Казанский:

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"Это когда два дня назад российская ракета попала в жилой дом и убила женщину. Если поначалу российская пропаганда еще пыталась изображать из российских солдат "борцов с фашизмом", то теперь уже и не скрывает, что цель РФ – это просто геноцид и истребление всех украинцев без разбора".

Ракетный удар по Киеву

28 апреля армия РФ нанесла удар по центру Киева двумя крылатыми ракетами.

Одна из ракет попала в жилой дом, в результате погибла женщина.

Россия выпустила ракеты по Киеву, когда там проходили переговоры президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.