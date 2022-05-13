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Было охотником, стал добычей! Десантники сбили российский ударный вертолет

Валентина Шаповал
13 мая, 14:50
Вертолет нужен был российской армии для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники ВСУ

Враг несет потери / Коллаж "Сегодня"

Российский вертолет Ми-28 "Ночной охотник" сбили ВСУ в Луганской области вчера, 12 мая. Вертолет был предназначен для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники. Уничтожило технику оккупантов подразделение противовоздушной обороны 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ.

Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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"Следует отметить, что данный ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танкам и другой бронированной технике, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы. Иногда охотник может превратиться в добычу, как этот", – говорят десантники.

Общие боевые потери РФ

Потери российской армии с 24 февраля:

  • личный состав – около 26 900 (+250) военных,
  • танки ‒ 1205 (+10) ед.,
  • боевые бронированные машины ‒ 2900 (+27) ед.,
  • артиллерийские системы – 542 (+8) ед.,
  • РСЗО – 193 (+2) ед.,
  • средства ПВО – 88 (+1) ед.,
  • самолеты – 200 (+1) ед.,
  • вертолеты – 162 (+1) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7),
  • крылатые ракеты – 95 (+1),
  • корабли / катера – 13 (+0) ед.,
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2042 (+23) ед.,
  • специальная техника – 41 (+0).

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